Dvomi v resničnost izjav domnevne Putinove hčerke

Nedeljski članek nemškega časnika Bild, ki smo ga delno povzeli tudi drugi mediji, je navajal izjave 22-letne Elizavete Krivonogih, znane tudi kot Luiza Rozova, za katero mnogi špekulirajo, da je nezakonska hči ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Članek je temeljil na izjavah, ki so bile objavljene na zasebnem kanalu Art of Luiza na Telegramu, v katerih naj bi med drugim zapisala: "Človek, ki je vzel milijone življenj, je uničil tudi mojega." V drugi objavi pa: "Osvobajajoče je, da lahko spet pokažem svoj obraz svetu. Spominja me na to, kdo sem in kdo mi je uničil življenje."