'Dvomim v vojno z Venezuelo. Zdi se mi, da so Maduru šteti dnevi'

"Dvomim. Mislim, da ne," je Donald Trump odgovoril na vprašanje, če meni, da bodo ZDA vstopile v vojno z Venezuelo. Ko pa ga je novinar vprašal, če so Maduru šteti dnevi, je odvrnil: "Bi rekel, da. Tako se mi zdi, da."

Trump je za oddajo 60 Minutes o tem spregovoril sredo naraščajočih napetosti med državama. ZDA so namreč v Karibskem morju nakopičile vojaške enote in v zadnjih dveh mesecih izvedle številne napade na plovila, ki jim očita tihotapljenje drog. Pri tem je bilo ubitih več deset ljudi.

Nicolas Maduro Washington obtožuje, da tihotapljenje drog izrablja zgolj kot izgovor za vsiljevanje spremembe oblasti v Caracasu, s čimer da bi se nato lahko polastili venezuelske nafte.

Napadi, ki so od začetka zajeli tudi plovila v Tihem oceanu, so deležni tudi kritik vlad drugih držav v regiji. Nekateri jih označujejo kot izvensodne poboje.