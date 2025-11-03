Svetli način
'Dvomim v vojno z Venezuelo. Zdi se mi, da so Maduru šteti dnevi'

Washington, 03. 11. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Ameriški predsednik Donald Trump ne računa na to, da se bodo ZDA zapletle v vojno z Venezuelo. Po drugi strani pa je v pogovoru za televizijo CBS v nedeljo menil, da so venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru šteti dnevi.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

"Dvomim. Mislim, da ne," je Donald Trump odgovoril na vprašanje, če meni, da bodo ZDA vstopile v vojno z Venezuelo. Ko pa ga je novinar vprašal, če so Maduru šteti dnevi, je odvrnil: "Bi rekel, da. Tako se mi zdi, da."

Trump je za oddajo 60 Minutes o tem spregovoril sredo naraščajočih napetosti med državama. ZDA so namreč v Karibskem morju nakopičile vojaške enote in v zadnjih dveh mesecih izvedle številne napade na plovila, ki jim očita tihotapljenje drog. Pri tem je bilo ubitih več deset ljudi.

Nicolas Maduro Washington obtožuje, da tihotapljenje drog izrablja zgolj kot izgovor za vsiljevanje spremembe oblasti v Caracasu, s čimer da bi se nato lahko polastili venezuelske nafte.

Napadi, ki so od začetka zajeli tudi plovila v Tihem oceanu, so deležni tudi kritik vlad drugih držav v regiji. Nekateri jih označujejo kot izvensodne poboje.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
03. 11. 2025 17.42
+2
kaj ali resnično ni ustanove da ga odstrani
ODGOVORI
3 1
Pajo_36
03. 11. 2025 17.28
+3
Dej trumpi, delaš štale ravno tam, kjer je nafta, v ozadju se pa smeji Mosad in Izrael... Naj uganem, napad na Venezuelo najprej, da se izvozi veleameriška demokracija, potem pa še en izvoz v Iran, anede? Ali kot je JJ napisal v eni svoji knjigi: mir je nazadovanje prebivalstva, vojna pomeni napredek. Preacher protestantska etika?
ODGOVORI
3 0
levnuh, ne svecko
03. 11. 2025 17.22
+1
Ali je naša Tanja že prišla domov iz Ukrorajha?
ODGOVORI
5 4
Veščec
03. 11. 2025 17.36
+2
z diplomo vzgojitlce
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
03. 11. 2025 17.50
+2
ne je še tam
ODGOVORI
2 0
myomy
03. 11. 2025 17.20
+6
Vsakemu predsedniku so šteti dnevi. Tudi Trumpu. Pri njegovi starosti pa sploh.
ODGOVORI
7 1
