'Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj za celotno državo škoduje turizmu'

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes v DZ povedal, da so v javni obravnavi prejeli več kot 500 nasprotujočih si mnenj. "Razumem vse specifike, zato napovedujem, da bomo do seje matičnega odbora DZ, napovedane za 3. junij, še iskali rešitve," je dejal.

Predlog odpravlja obveznost prijave rednega obratovalnega časa za gostince in uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Segment na spletnih platformah za kratkotrajni najem bo dovoljen, a zamejen. "Predlagamo zakon, ki uvaja regulacijo kratkotrajnega najema z omejitvijo dni, in sicer 60 dni na leto v večstanovanjskih stavbah in 150 dni v eno- in dvostanovanjskih stavbah," je navedel.

Občinam dajejo možnost prilagoditve omejitve. Po predlogu se občinam omogoči, da omejitve v eno- in dvostanovanjskih stavbah lahko sprostijo na vse leto. "Premislimo lahko o delitvi na eno- in dvostanovanjske stavbe na eni strani in na večstanovanjske stavbe na drugi strani. Tako bi stavbe razvrstili glede na število stanovanj, na primer do pet in nad pet, in da izrecno dopustimo v stanovanju več nastanitvenih enot," je povzel Han.