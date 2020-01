DZ: predloga, ki bi omogočila pregon vard, primerna za nadaljnjo obravnavo

Predlagane dopolnitve zakona o nadzoru državne meje prepovedujejo vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki je enako ali podobno policijskim nalogam pri nadzoru državne meje ali ovira policijo. Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru pa predvideva sankcije za nošenje imitacij orožja in uniform, je v predstavitvi predlogov v DZ v torek povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Policija po ministrovih besedah ugotavlja, da se krepi interes za oblikovanje različnih vard. Pripadniki Štajerske varde so oblečeni v enaka oblačila, ki dajejo vtis uniforme. V javnosti to povzroča napačne predstave o njihovih pristojnostih, zato je treba tovrstna ravnanja opredeliti kot kazniva, da se lahko učinkovito preprečujejo in onemogočajo, je poudaril.

V torkovi predstavitvi stališč poslanskih skupin so le v koaliciji napovedali podporo predlogoma. V opoziciji pa so denimo menili, da nista potrebna, ker je varde mogoče preganjati že po veljavni zakonodaji. Izrecno nasprotovanje predlogoma pa so napovedali v Levici, ki so ju ocenili kot "slepilni manever", s katerim bodo na koncu sankcionirani denimo protestniki proti žici na meji, medtem ko se pripadnikom vard ne bo zgodilo nič.

V splošni razpravi o predlogih pa je Nik Prebil iz LMŠ izrazil bojazen, da bi samoorganizirane skupine v državi vzbudile nelagodnost prebivalstva in povzročile stanje, ki si ga ne želimo. Po njegovi oceni ni mogoče polemizirati o tem, kdo bo varoval državno mejo. Za to so namreč pristojni varnostni organi, je dodal.

Po besedah Zvonka Černača iz SDS pa so nevarnost za javni red in mir nezakoniti prehodi meje. Vlada pa medtem po njegovih besedah sporoča, da so problem tisti, ki želijo pomagajo ljudem, ki se čutijo ogrožene.