Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Džakarta postala največje mesto na svetu

Džakarta, 30. 11. 2025 07.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
15

Nova ocena Združenih narodov kaže, da je indonezijska prestolnica Džakarta s 41,9 milijona prebivalcev prehitela Tokio in postala največje urbano območje na svetu. Daka v Bangladešu je nepričakovano zasedla drugo mesto, pričakuje pa se, da bo do leta 2050 prevzela prvo.

V novi oceni Združeni narodi razkrivajo, da je Džakarta na otoku Java postala največje urbano območje na svetu. S tem je na vrhu zamenjala Tokio, ki je v zadnji primerjavi iz leta 2000 zasedal prvo mesto. Japonska prestolnica ima relativno stabilno populacijo 33,4 milijona prebivalcev, kar jo je, kot poroča Al Jazeera, v novi razvrstitvi potisnilo na tretje mesto.

Drugo mesto je nepričakovano zasedla Daka, prestolnica Bangladeša, ki je z devetega skočila na drugo mesto in zdaj šteje 36,6 milijona prebivalcev. Po ocenah ZN bo prav Daka do leta 2050 postala največje mesto na svetu, saj vanjo množično prihajajo ljudje s podeželja, ki iščejo boljše ekonomske priložnosti ali bežijo pred poplavami in dvigom morske gladine.

Daka
Daka FOTO: Shutterstock

Poročilo razkriva tudi splošni trend naraščanja števila megamest, torej urbanih območij z več kot 10 milijoni prebivalcev. Danes jih je 33, kar je štirikrat več kot leta 1975, ko jih je bilo le osem. Od teh jih 19 leži v Aziji, ki v prvi deseterici drži kar devet mest. Poleg Džakarte, Dake in Tokia so na vrhu še New Delhi (30,2 milijona), Šanghaj (29,6 milijona), Guangzhou (27,6 milijona), Manila (24,7 milijona), Kolkata (22,5 milijona) in Seul (22,5 milijona). Zunaj Azije se je med prvih 10 uvrstil le Kairo z 32 milijoni prebivalcev.

V Severni in Južni Ameriki največje mesto ostaja Sao Paulo z 18,9 milijona prebivalcev, medtem ko Lagos v Nigeriji ostaja najhitreje rastoče urbano središče podsaharske Afrike, piše Al Jazeera.

Džakarta
Džakarta FOTO: Shutterstock

Hitro širjenje megamest spremljajo resni družbeni in okoljski izzivi. Džakarta je nizko ležeče obalno mesto, ki ga dodatno ogroža dvig morske gladine. Do leta 2050 naj bi pod vodo pristala četrtina mesta. Zaradi teh nevarnosti indonezijska vlada gradi novo prestolnico Nusantaro na Borneu. Kljub selitvi državne uprave ZN ocenjujejo, da bo do leta 2050 v Džakarti živelo še 10 milijonov ljudi več kot danes.

ZN so v najnovejši oceni prvič uporabili novo metodologijo, ki poskuša odpraviti razlike v nacionalnih definicijah urbanizacije. Mesto je tako opredeljeno kot "strnjena aglomeracija" kilometrskih mrežnih celic z gostoto vsaj 1.500 prebivalcev na kvadratni kilometer in najmanj 50.000 prebivalcev, poroča Al Jazeera.

Džakarta Tokio Združeni narodi megamesto
Naslednji članek

Na otroški rojstnodnevni zabavi odjeknili streli: najmanj štirje mrtvi

Naslednji članek

Božični sejmi: kakšen je prvi obisk in kakšne so cene?

SORODNI ČLANKI

Tanja Fajon omenjena kot potencialna kandidatka za generalno sekretarko OZN

Türk v Ljubljani o zagotavljanju sredstev za uresničevanje človekovih pravic

Airbnb, Booking ... v bazi ZN 158 podjetij, ki delujejo v izraelskih naselbinah

Pirc Musarjeva na večerji delegacij: Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini

Trump ostro kritiziral EU: 'Evropske države gredo v pekel'

ZN: Stopnice pred Trumpom pokvaril snemalec, s prompterjem nimamo nič

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
optimist11
30. 11. 2025 08.24
Mene pa zanima koliko županov ima to 42 MIO mesto?
ODGOVORI
0 0
travc
30. 11. 2025 08.23
+1
Kriminala pa verjetno cel kup..?
ODGOVORI
1 0
2mt8
30. 11. 2025 08.19
+2
Potem ugotoviš, da Rusov s 140 milijoni sploh ni tako veliko...
ODGOVORI
2 0
Pamir
30. 11. 2025 08.23
Drži,Hrvatov s 3 milijoni ali Slovencev z 1 milijon je več.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
30. 11. 2025 08.23
Nope...jih je ze manj. Rodnost jim pada se bolj kot evropejcem ...pa muslimanov je tam 25% posto...ki bodo se prej izpodrinili ruse...kot v Evropi kjer jih je 5 %. Zal tko je.
ODGOVORI
0 0
vvvilice
30. 11. 2025 08.14
+2
Še dobro, da nas je v Sloveniji samo 2 milijona in smo redko poseljeni. Najgostejše je v Štepanjcu in Fužinah. Torej, povsem znosno. Ne tamenjam za Djakarto, Tokyo, New Delhi, ...
ODGOVORI
2 0
hipertrop
30. 11. 2025 08.12
+4
Iz centra Ljubljane pa si lahko že v 5 min na kmetijskih površinah in si lahko ogleduješ kravice (takrat ko pol Slovenije ne rine v službo). Sploh se ne zavedano kje živimo. Kakšno kvaliteto življenja nam daje ta naša majhnost.
ODGOVORI
4 0
GAYPROPAGANDA
30. 11. 2025 08.05
+1
Kok je fajn v Ljubljani! Mirna, čista, varna, zelena....... in lahko prideš s kolesom iz enega konca na drugega v pol ure!
ODGOVORI
4 3
pager
30. 11. 2025 08.23
nekateri že zgodaj tresejo humor tle
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
30. 11. 2025 08.00
+6
Čez dve lJeti bomo mi prvi, ker imamo prave ljudi tukaj in skrbijo za natalJiteto.
ODGOVORI
6 0
nebel
30. 11. 2025 08.05
+4
Golob ne bi bil niti za vratarja tam.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385