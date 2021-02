Ameriško poročilo: Savdski princ bin Salman je odobril umor novinarja Hašokdžija

Že poročilo strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice, ki so izvedli neodvisno preiskavo, je ugotavljalo, da obstajajo "zanesljivi dokazi" o povezavah med prestolonaslednikom in umorom ter poskusi, da bi umor prikrili.

Za to ugotovitev navajajo tri glavne razloge: njegovo politično moč in vpliv pri vodenju države od leta 2017 dalje, njegovo neposredno vpletenost v operacije enega od njegovih svetovalcev ter članov njegove varnostne službe, in njegovo "podporo uporabi nasilja pri utišanju disidentov v tujini".

Številni so s prstom za umor že od začetka kazali prav na slednjega. Da je bin Salman odobril operacijo ali umor ali zajetja Hašokdžija, sedaj razkriva poročilo ameriških obveščevalnih služb, s katerega so umaknili oznako tajnosti. Zaključek ameriških obveščevalcev sicer ni pretirano presenečenje, do podobnega zaključka naj bi prišli že kmalu po umoru. A sedaj je to zapisano tudi črno na belem, uradno pripisovanje odgovornosti oziroma ugotovitev, da je bil kronski princ vpleten v umor, pa bo po poročanju AP pomembno vplivalo na odnose nove Bidnove administracije do Savdske Arabije.

Spomnimo

Džamal Hašokdži je 2. oktobra 2018 vstopil v prostore savdskega konzulata v Istanbulu, kamor je odšel po dokumente za poroko, kjer ga je pričakala skupina savdskih agentov. Pred konzulatom ga je zaman več ur čakala njegova zaročenka. V dnevih in tednih zatem so svetovno javnost pretresale podrobnosti njegove umora, ki je prerasel v škandal mednarodnih razsežnosti. Turški obveščevalci so kasneje razkrili, da imajo zvočne posnetke umora, ki razkrivajo mučenje in umor novinarja. Med drugim se na njih sliši tudi zvok motorne žage savdskega agenta, ki naj bi bil tudi forenzični strokovnjak. Prav on naj bi razkosal truplo. Posmrtnih ostankov Hašokdžija sicer niso nikoli našli. Ena od teorij pravi, da so njegove posmrtne ostanke raztopili v kislini.

Kronski princ Mohamed bin Salman vztrajno zanika kakršnokoli vpletenost v umor. Oblasti trdijo, da je bila celotna operacija delo savdskih agentov, ki so delovali na lastno pest. Kljub temu, da so tuje obveščevalne službe že pred leti zatrjevale, da takšna misija ne bi mogla biti izvedena brez odobritve prestolonaslednika bin Salmana. Lani so savdske oblasti nato sporočile, da so zaradi umora Hašokdžija na zaporno kazen obsodile osem oseb. Njihove identitete niso znane.