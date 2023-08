Zanika, da bi kdaj pobegnila z morilcem: 'Oče me je rešil pred psihopatom'

"Vsi govorijo o femicidu, kaj pa je z mojim Denisom, ki je bil umorjen v 23. letu, ni delal prekrškov in morilca niti ni poznal," se sprašuje užaloščena Dženana Onder, ki ji je Nermin Sulejmanović ubil brata in očeta ter ranil mater. Njegova prva žrtev pa je bila njegova partnerka Nizama Hećimović, zaradi umora katere so v več kot 30 mestih v BiH in na Hrvaškem potekali protesti proti nasilju nad ženskami.

"Še pred kratkim sem bila hči in sestra, nato mati majhne deklice, vzorna in vestna državljanka te države," je za Dnevni avaz svojo izpoved začela Dženana Onder, ki so jo po veliki izgubi prizadele še govorice o intimnem odnosu z morilcem, za katere zatrjuje, da niso resnične.

icon-expand Prizorišče zločina v Gradačcu FOTO: AP

Njenega brata Denisa in očeta Džengiza je v Gradačcu na severu Bosne in Hercegovine ustrelil Nermin Sulejmanović, ki je ob tem ranil tudi njeno mater Hariso. "Da, res je, jaz sem morilca poznala. Poznalo ga je vse mesto, Gradačac je majhen," pripoveduje danes 24-letna Dženana.

Kot pravi, se ji je večkrat želel približati, ko je imela vsega 15 let let, on pa 26. "Moj oče tega ni dovolil, dojel je, da je bil edini namen tega človeka, da od naše družine dobi materialno korist, za kar ni izbiral sredstev," pojasnjuje. Dodaja, da jo je oče takrat za dva meseca poslal k sorodnikom v Nemčijo, da bi jo zaščitil pred Sulejmanovićem. Pripoveduje, da je Nermina videla nekajkrat v življenju, nikoli pa ni z njim vzpostavila stika: "Moj oče je takoj na začetku vse to ustavil," je hvaležna. Razjezile so jo medijske objave o jemanju denarja in bežanju z njim. Nekateri mediji v BiH so namreč poročali, da naj bi Nermin pred osmimi leti zapeljal takrat še mladoletno Dženano in jo prepričal, da je očetu vzela 75.000 evrov in z njim pobegnila v Beograd. Po nekaj tednih naj bi se vrnila le s peščico evrov, zato je njen oče pobesnel in Nermina tožil ter zahteval, naj mu vrne denar, in takrat se je začel njihov spor, navajajo.

"Nermin je oropal mojo družino septembra 2015, iz družinske hiše je vzel 54.200 evrov in zaradi tega je moj oče sprožil sodni spor, ki je trajal osem let. Na zadnjem zaslišanju je priznal določene stvari, ampak ni bilo še končano. Verjetno je vedel, da bo moral v zapor, in se je zato spravil nad nas," pa je Dženana za omenjeni časnik ta teden opisala drugo različico dogodkov. Očita, da se z objavami izjav, polinformacij in popolnih laži domnevnih "prijateljev" njihove družine o potencialnih motivih umora skuša prikriti napake in spodrsljaje oblasti. 'Vsa država govori o femicidu, nihče pa ne omenja mojega brata' "Nihče ne omenja bolečine moje matere, ki je še vedno v bolnišnici v kritičnem stanju, ki je v enem dnevu izgubila moža in sina, pa tudi sama skoraj podlegla ranam. Predstavljajte si, kako težko je sporočiti materi, da je njen sin ubit, odšel pa je le na zajtrk s prijateljem. Na lastne oči je videla umor moža, ta prizor jo preganja in ji otežuje okrevanje. Nihče ne omenja moje bolečine, živim v strahu, da ne izgubim še enega družinskega člana. V enem dnevu sem ostala brez očeta in brata, ogroženo pa je tudi materino življenje," zmajuje z glavo.

"Vsa država govori o femicidu, nihče pa ne omenja mojega brata Denisa, ki je bil umorjen v 23. letu starosti, ni delal prekrškov in morilca niti ni poznal ali imel stika z njim. Denis je bil ambiciozen fant, računalničar, dobrodelnež, ki se ni nikoli nikomur zameril. Odprl je lastno podjetje v Brčkem, delal je velike projekte za ameriški šolski sistem. Zelo je bil navezan na družino, načrtoval je poroko, pred mesecem dni pa je kupil stanovanje v središču mesta, da bi bil blizu staršem," zatrjuje. Tudi za očeta Džengiza, ki je prihajal s Sandžaka, trdi, da je bil družinski človek in uspešen poslovnež, ki ni prihajal v navzkriž z zakonom in Sulejmanovića ni na noben način izzival. 'Vsi so vedeli, da je bil psihopat' "Vsi v mestu so vedeli, da je Nermin nasilnež, psihopat. Od nekdaj je bil to, ni postal kar naenkrat. Imel je veliko kaznivih dejanj, ampak malo ovadb. Bile so tudi ovadbe, ni pa bilo obsodb. Ščitili so ga pred zaporom. Ne zanima me, kako so to počeli, ne zanima me niti on. Družine mi nihče ne more vrniti, lahko pa si povrnemo čast in ugled ... z resnico," zaključuje svojo izpoved.

icon-expand Nermin Sulejmanović je Nizamo ustrelil vpričo njune hčerke. FOTO: Twiitter

Morje črnila o Nizami Javnost v BiH in širši regiji je sredi avgusta pretresel krvavi pohod v Gradačcu. Bodibilder Nermin Sulejmanovič je najprej ugrabil svojo nekdanjo partnerko Nizamo Hećimović, jo odpeljal do njunega otroka, na svojem družbenem računu Instagram vklopil prenašanje v živo in jo ustrelil v čelo, še pred tem pa jo je brutalno pretepel.