E-bralnik, e-urejevalnik, e-gradivo: V novo šolsko leto z e-torbo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v konzorciju z Institutom informacijskih znanosti (Izum) in Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (Arnes) izvaja projekt e-torba 2023, v okviru katerega bo vzpostavljena enotna nacionalna platforma za elektronske učbenike in druga učna gradiva.

Ministrstvo si prizadevajo, da bi na tej platformi učenci našli vsa gradiva, ki jih potrebujejo za uspešno učenje. V okviru platforme bo deloval tudi e-bralnik, ki bo omogočal večjo aktivnost učencev pri učenju z elektronskimi učnimi gradivi, kot denimo podčrtovanje, označevanje, dodajanje zapiskov, ob tem pa tudi razlago besed z neposredno povezavo s portalom Fran oziroma Franček. Omogočal bo tudi prilagajanje pisave za lažje branje. V nadaljevanju bodo razvili še dodatne funkcionalnosti, ki bodo dodatno podprle učenje in poučevanje z e-gradivi. V okviru platforme bo deloval tudi e-urejevalnik, ki bo vsem zainteresiranim omogočal pripravo kakovostnih e-gradiv in nadgradnjo obstoječih. Ministrstvo je ravnokar objavilo javna naročila za nadgradnjo 43 obstoječih e-učbenikov, 17 e-gradiv in petih novih e-gradiv za preizkušanje novih pedagoških modelov. Za vso zainteresirano javnost pa bodo ta četrtek oz. v torek, 13. junija, na lokacijah Kotnikova 38 oz. Masarykova 16 izvedli informativne dneve, na katerih bodo predstavili omenjena javna naročila in e-urejevalnik. Na ministrstvu upajo na čim več prijav zainteresiranih avtorjev na javni natečaj, da bo jeseni portal e-torba lahko tudi zares zaživel v rokah učiteljev in učencev. Skrajni rok za prijavo na natečaj za nadgradnjo 43 obstoječih e-učbenikov je 26. junij do 9. ure.