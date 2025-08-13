Iran ima manj kot 3 tedne časa

Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so v skupnem pismu Združenim narodom opozorile, da ima Iran manj kot tri tedne časa, da ponovno začne pogajanja o svojem jedrskem programu. V nasprotnem primeru bo sledila ponovna uvedba sankcij. Tri države, znane kot E3, so sporočile, da bodo sprožile t. i. mehanizem hitre obnove sankcij (snapback mechanism), če do konca avgusta 2025 ne bodo dosegli sprejemljive rešitve.

Mehanizem "snapback" je bil del iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, iz katerega so se ZDA enostransko umaknile tri leta pozneje v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Omogoča samodejno ponovno uvedbo strogih sankcij, vključno z embargom na orožje, prepovedjo izvoza jedrske opreme in omejitvami v bančnem sektorju, če Iran krši ključne zaveze.

Julijski pogovori E3 z Iranom. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju Politica so E3 že prejšnji mesec opozorile, da bi lahko ponovno uvedle sankcije, zato ker Iran po ameriških in izraelskih letalskih napadih junija pospešeno obnavlja svoj jedrski program. Evropska komisija je sicer predlagala podaljšanje začasne prekinitve sankcij, da bi Iranu dali več časa za izpolnitev pravnih obveznosti, vendar brez določitve roka. "Iran se je od leta 2019 namerno in javno oddaljil od svojih zavez [iz jedrskega sporazuma], kar dokazuje več kot 60 poročil [Mednarodne agencije za atomsko energijo] v šestih letih," piše v pismu, ki so ga podpisali francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot, britanski zunanji minister David Lammy in nemški zunanji minister Johann Wadephul.

Barrot je na omrežju X dodal, da bodo v primeru nadaljevanja kršitev Iran konec avgusta znova doletele globalne omejitve, ki so bile ukinjene pred desetimi leti. Iran je po 12-dnevni vojni z Izraelom in ameriških letalskih napadih na svoja jedrska poslopja prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo, jedrskim nadzornim organom ZN. Kljub temu je generalni direktor IAEA dejal, da bi Teheran lahko nadaljeval z bogatenjem urana že v nekaj mesecih, poroča Politico.