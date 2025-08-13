Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Iran ima manj kot 3 tedne časa

Pariz, 13. 08. 2025 18.33 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
20

Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so v skupnem pismu Združenim narodom opozorile, da ima Iran manj kot tri tedne časa, da ponovno začne pogajanja o svojem jedrskem programu. V nasprotnem primeru bo sledila ponovna uvedba sankcij. Tri države, znane kot E3, so sporočile, da bodo sprožile t. i. mehanizem hitre obnove sankcij (snapback mechanism), če do konca avgusta 2025 ne bodo dosegli sprejemljive rešitve.

Mehanizem "snapback" je bil del iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, iz katerega so se ZDA enostransko umaknile tri leta pozneje v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Omogoča samodejno ponovno uvedbo strogih sankcij, vključno z embargom na orožje, prepovedjo izvoza jedrske opreme in omejitvami v bančnem sektorju, če Iran krši ključne zaveze.

Julijski pogovori E3 z Iranom.
Julijski pogovori E3 z Iranom. FOTO: Profimedia

Po poročanju Politica so E3 že prejšnji mesec opozorile, da bi lahko ponovno uvedle sankcije, zato ker Iran po ameriških in izraelskih letalskih napadih junija pospešeno obnavlja svoj jedrski program. Evropska komisija je sicer predlagala podaljšanje začasne prekinitve sankcij, da bi Iranu dali več časa za izpolnitev pravnih obveznosti, vendar brez določitve roka.

"Iran se je od leta 2019 namerno in javno oddaljil od svojih zavez [iz jedrskega sporazuma], kar dokazuje več kot 60 poročil [Mednarodne agencije za atomsko energijo] v šestih letih," piše v pismu, ki so ga podpisali francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot, britanski zunanji minister David Lammy in nemški zunanji minister Johann Wadephul.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barrot je na omrežju X dodal, da bodo v primeru nadaljevanja kršitev Iran konec avgusta znova doletele globalne omejitve, ki so bile ukinjene pred desetimi leti.

Iran je po 12-dnevni vojni z Izraelom in ameriških letalskih napadih na svoja jedrska poslopja prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo, jedrskim nadzornim organom ZN. Kljub temu je generalni direktor IAEA dejal, da bi Teheran lahko nadaljeval z bogatenjem urana že v nekaj mesecih, poroča Politico.

Preberi še 'Iran bi lahko nadaljeval bogatenje urana že v nekaj mesecih'

 Namestnik direktorja agencije se je ta teden prvič po napadih vrnil v Iran, da bi nadaljeval pogovore, je poročala iranska tiskovna agencija IRNA.

V pismu E3 članice pozivajo k "nujnemu nadaljevanju neposrednih pogajanj med Iranom in ZDA".

Iran jedrski sporazum E3 sankcije
Naslednji članek

Dragon Sushi drugič v šestih letih zaprt zaradi salmonele

SORODNI ČLANKI

Iran o jedrskem programu za mizo z evropskimi državami

'Iran bi lahko nadaljeval bogatenje urana že v nekaj mesecih'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
13. 08. 2025 19.51
+1
bučmani navadni - nehajte provocirat lepo vas prosim - ker ko bodo ti spustili v zrak rakete - bo konec - niti slovenski zet, niti vladek putinov, še manj pa naša Uršula fajzer nas ne bo mogla rešit - rešili se bodo oni, mi bomo pa nastradali
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2025 19.44
+2
he,he, trije maloumneži!
ODGOVORI
2 0
misterbin
13. 08. 2025 19.43
-3
Irael bi jih moral zradirati ne pa da so se umaknili
ODGOVORI
0 3
RecMiG
13. 08. 2025 19.53
Kaj ti je Iran naredil, kdaj je koga napadel? Aja tebi ni všeč njihov režim in ti bi jih zato vse poklal.
ODGOVORI
0 0
myomy
13. 08. 2025 19.38
+1
Monoteizem, ki je, in še vedno povzroča toliko gorja v svetu, so si zmislili Judje. Banke, ki so, in še vedno povzročajo toliko gorja v svetu, so si zmislili Judje. Nacizem je nastal zaradi Judov. Tudi komunizem si je izmislil Jud, in če ga Kitajci ne bi popravili, bi še vedno povzročal trpljenje po svetu svetu. To so dejstva, ne antisemitizem.
ODGOVORI
1 0
Odrešenik666
13. 08. 2025 19.47
+1
Pa Jezusa so izdali in nazaj h ocetu poslali.
ODGOVORI
1 0
anatomija
13. 08. 2025 19.30
-1
Bo Rusija pomagala svojemu zavezniku Iranu . Aja Rusija od zaveznikov samo vzame kar potrebuje in nikoli ne pomaga kadar je zaveznik v težavi . Smo to že videli v Siriji , Armeniji , Iranu , ko ga je Izrael bombardiral ....
ODGOVORI
2 3
myomy
13. 08. 2025 19.39
+1
Za razliko od ZDA, kajne?
ODGOVORI
1 0
myomy
13. 08. 2025 19.26
+4
No, pa gremo do konca. Do atomske vojne. Prej te EU ovce ne bodo srečne.
ODGOVORI
6 2
myomy
13. 08. 2025 19.25
+8
Kaj pa Izrael? Kdaj se bodo začeli zgoraj omenjeni ukvarjati z izraelskim atomskim orožjem?
ODGOVORI
9 1
Quercus
13. 08. 2025 19.24
+8
Naj ti trije Evropski voditelji najprej javno obtožijo Izrael iz ZDA za neiizvan napad na Iran preden začenjo groziti Iranu s sankcijami.
ODGOVORI
10 2
JAZsemTI
13. 08. 2025 19.24
Konjiček kdo te jaše?!😏
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
13. 08. 2025 19.21
+10
Sedaj ko ste izgubili vojno proti Rusiji pa bi spet malo Iran bombardirali. Kako nevarne države imamo v EU, da je človeka kar strah. Ne morejo brez vojne.
ODGOVORI
12 2
Rudar
13. 08. 2025 19.43
-1
Kdo je izgubil proti Rusiji? Si soet bral cajtnge v cirilici?
ODGOVORI
0 1
tech
13. 08. 2025 19.12
+4
Najboljša taktika za Iran je, da začne pobijat civiliste tako kot Izrael in ga bo E3 pustil pri miru.
ODGOVORI
6 2
BBcc
13. 08. 2025 19.14
-3
Kaj pa če bi Izrael nehal in Rusija. Iran pa ne bi tega začel. To bi bilo veliko bolje.
ODGOVORI
0 3
tech
13. 08. 2025 19.16
+5
Izraelu niso še postsvili 3 tedenski ultimata s sankcijami.
ODGOVORI
5 0
petb
13. 08. 2025 19.29
+5
BBcc ... Rusija je napram Izraelu in ZDA prava humanitarna organizacija.
ODGOVORI
6 1
BBcc
13. 08. 2025 19.42
+0
Je bila. Sedaj pa se je priključila z enakim početjem Ameriki in Izraelu. Škoda.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089