Easyjet namerava kupiti dodatnih 56 Airbusovih letal

Iz Easyjeta so sporočili, da so z Airbusom sklenili dogovor z odložilnim pogojem za dobavo 56 letal modela A320neo med letoma 2026 in 2029. Poleg tega si v podjetju želijo 18 letal modela A320neo, ki so jih že naročili in naj bi jih prejeli med letoma 2024 in 2027, zamenjati za večja letala modela A321neo.