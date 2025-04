EasyJet potnikom ponudil sladoled s polži

Sladolede z omenjenimi okusi so po poročanju britanskega portala MailOnline ponudili potnikom na prvih letih družbe proti novim destinacijam, kot so Francija, Maroko, Italija, Španija in Portugalska.

Ker so reklamno akcijo izvedli na prvi april, so po poročanju BBC mnogi britanski mediji menili, da gre za prvoaprilsko šalo, še posebej zaradi sladoleda z okusom po polžih. Sodelavci rubrike MailOnline Travel so se medtem lotili pokušanja sladoledov, da bi ugotovili, ali so okusi res tako nenavadni kot zvenijo.

Sladoled s polži in česnom je bil zelene barve in je med preizkuševalci v glavnem naletel na gnus. Pritoževali so se nad močnim vonjem in okusom česna, zaradi česar ga niso mogli niti pogoltniti.