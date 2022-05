EasyJet v zmanjšanje števila sedežev na letalih

Pri nizkocenovnem letalskem prevozniku EasyJetu pričakujejo, da se bo poleti število potnikov že močno približalo predpandemskim časom, ko so prepeljali tudi po 300 tisoč ljudi na dan. To pa ne pomeni, da so težave mimo. Letalska družba, ki je to pomlad polnila stolpce medijev, ko je zaradi širjenja okužb s koronavirusom med zaposlenimi odpovedala več sto letov, številne v zadnjem trenutku, se še vedno sooča s pomanjkanjem kabinskega osebja.

Vendar pa poleti zagat ne bodo odpravljali z odpovedmi letov, dobili so namreč drugačno rešitev. Na letalih A319 iz svoje flote bodo odstranili zadnjo vrsto sedežev. S tem se bo število potnikov, ki jih lahko največ sprejmejo na krovu, znižalo na 150, zanje pa bodo zato namesto štirih lahko skrbeli trije stevardi oziroma stevardese.

Pri EasyJetu ugotavljajo, da se zadnja vrsta sedežev po navadi popolni tik pred letom, zato odločitev ne bi smela vplivati na počitniške načrte potnikov.