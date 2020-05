Easyjet: v kibernetskem napadu pridobili osebne podatke 9 milijonov strank

V "izjemno dovršenem" kibernetskem napadu so bili ukradeni osebni podatki devetih milijonov strank, je priznala letalska družba Easyjet. Hekerji so med drugim pridobili elektronske naslove in podatke o potovanjih. Izmed devetih milijonov so hekerji pridobili podatke kreditnih kartic 2208 oseb. Vse njihove stranke, ki so bile prizadete v napadu, bodo pri Easyjet kontaktirali, so zapisali v izjavi za javnost.