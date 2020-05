Easyjet bo odpustil do tretjino zaposlenih

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet bo moral zaradi posledic pandemije covid-19, zaradi katerega so se ustavila potovanja in prizemljila letala, odpustiti do 4500 od skupno 15.000 zaposlenih. Easyjet bo zmanjšal tudi floto letal in optimiziral poslovanje. Tudi ameriški Boeing je napovedal odpuščanja 6700 zaposlenih.

Optimizacije bodo deležne poslovna mreža in baze, ki jih ima. Rezultat optimizacije poslovanja bo po pričakovanjih zmanjšanje števila zaposlenih do 30 odstotkov, še naprej pa bodo zmanjševali stroške na vseh ravneh poslovanja, je pojasnil glavni izvršni direktor podjetja Johan Lundgren. "Zavedamo se, da je to težaven čas, razmisliti moramo o težkih odločitvah, ki bodo prizadele naše zaposlene, vendar želimo zaščititi toliko delovnih mest, kot jih dolgoročno lahko," je dodal. Po njegovih pojasnilih počnejo, kar je prav za podjetje ter za njegovo dolgoročno zdravje in uspeh. Easyjet je konec marca prizemljil celotno floto letal, po trenutnih načrtih naj bi se letala v zrak vrnila sredi junija, a bo število letov omejeno. "Čeprav se bodo letala v zrak vrnila 15. junija, pričakujemo, da se bo povpraševanje popravilo zelo počasi," je dejal prvi mož družbe in ocenil, da se bodo na raven iz leta 2019 vrnili približno v treh letih."Želimo zagotoviti, da se bomo iz pandemije izvili še bolj konkurenčni kot prej, tako da bo Easyjet lahko rasel v prihodnosti," je še dejal Lundgren.

PREBERI ŠE Letalske družbe med državno intervencijo in propadom: izgube krepko čez 300 milijard evrov Izbruh covid-19 je uničujoč za svetovni letalski sektor. Število potnikov je namreč ob ukrepih, ki so jih države sprejele za zajezitev virusa, krepko upadlo, povpraševanje je tako rekoč izginilo. Easyjet tako sledi tekmecem British Airways, Ryanair in Virgin Atlantic, ki so se zaradi zmanjševanja stroškov podali v odpuščanja zaposlenih. Mnogo letalskih družb je na pragu bankrota, nekatere, npr. nemška Lufthansa, so se za pomoč obrnile na državo. Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) je ta teden ocenilo, da bodo imele letalske družbe zaradi pandemije približno 286 milijard evrov izpada. Skandinavska družba SAS je ravno danes sporočila, da se je zaradi koronavirusa njena četrtletna izguba poglobila – v drugem četrtletju tekočega poslovnega leta, ki se je končalo z aprilom, je bilo čiste izgube za 3,47 milijarde kron (okoli 328 milijonov evrov), prihodki od prodaje pa so upadli za 47 odstotkov na 5,26 milijarde kron. icon-expand Easyjet je konec marca prizemljil celotno floto letal. FOTO: Shutterstock Samo aprila je SAS zaznal 96-odstotni upad števila potnikov. Prevoznik, katerega glavna delničarja sta švedska in danska država, je prejšnji mesec že napovedal, da bo odpustil 5000 ljudi, kar predstavlja 40 odstotkov vse njegove delovne sile. Včeraj pa je ameriški Boeing napovedal, da bo moral odpustiti 6700 zaposlenih, saj ni bilo dovolj zanimanja za prostovoljne odhode. Več tisoč delavcev se je v zadnjih tednih odločilo za sporazumne prekinitve delovnih razmerij, potem ko je podjetje zašlo v dodatne težave zaradi pandemije. Boeing je bil v težavah že prej zaradi prizemljitve vseh letal 737 max po dveh odmevnih tragičnih nesrečah v Indoneziji in Etiopiji s skupaj 346 smrtnimi žrtvami, pandemija covid-19 pa je skoraj ustavila mednarodni zračni promet in Boeing se spopada z izgubo naročil.