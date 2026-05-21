Na območje, kjer so zdravniki uporabljali kirurške maske s pretečenim rokom, so s helikopterji sicer prepeljali skoraj 20 ton pomoči, a skromna zdravstvena infrastruktura onemogoča zgodnje odkrivanje virusa. Ponekod domnevno okuženi ležijo v istih prostorih kot ostali pacienti.

"Razmere so zaskrbljujoče, ebola dobiva zagon, " je za AP opozorila Hama Amado , terenska koordinatorka humanitarne skupine Alima v mestu Bunia, kjer so prejšnji mesec potrdili prvi smrtni primer.

Situacija še zdaleč ni pod nadzorom, opozarjajo zdravniki, saj so oblasti ob izbruhu ebole ljudi testirale na drug sev. Trenutno namreč razsaja sev Bundibugyo, za katerega ni cepiva ali zdravila, po prvi smrtni žrtvi pa se je sev več tednov širil neopazno.

Uradno so doslej zabeležili 139 smrti in skoraj 600 domnevnih primerov okužb, a številke so v realnosti lahko višje, opozarjajo strokovnjaki.

Prvi primer so zabeležili tudi v mestu Bukavu, ki je skoraj 500 kilometrov južno od glavnega žarišča. Oseba je po okužbi umrla, je sporočila uporniška skupina M23, ki nadzoruje vzhodni del države, ki je zaradi rudnin več desetletij prostor oboroženih spopadov. Vladne sile se namreč borijo proti omenjeni uporniški skupini ki ima podporo Ruande.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko. Doslej sicer še niso uspeli najti "pacienta nič".