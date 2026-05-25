Tujina

Ebola se širi: število okuženih se bliža 1000, pogrebne obrede prepovedali

Kinšasa, 25. 05. 2026 07.45 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
N.L. STA
Delavci razkužujejo tržnico v mestu Bunia.

V Demokratični republiki Kongo so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, je v nedeljo objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi, kjer število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na 119. Zdravstveno osebje, ki mu primanjkuje osnovne zaščitne opreme, se sooča še z vse večjim odporom domačinov, ki želijo trupla pokopati sami. Oblasti so, ker so trupla še vedno lahko kužna, zdaj prepovedale pogrebne obrede in omejile zbiranje.

"Ob okrepitvi prizadevanj za nadzor nad ebolo v DR Kongo je bilo doslej prepoznanih več kot 900 domnevnih primerov, vključno s 101 potrjenim," je na omrežju X objavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podatka o številu smrtnih žrtev, povezanih s to boleznijo, ni navedel.

Je pa pristojno ministrstvo v DR Kongo, ki poroča o 904 sumih na bolezen, navedlo, da naj bi za njo umrlo 119 ljudi. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v desetih primerih.

Število okuženih najverjetneje še bistveno višje

Epidemija ebole ostaja aktivna v provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še navedlo ministrstvo.

V povezavi z izbruhom na vzhodu DR Kongo tudi iz sosednje Ugande poročajo o doslej petih potrjenih primerih ebole.

WHO domneva, da je dejansko število primerov bolezni precej višje, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan.

Delavci razkužujejo tržnico v mestu Bunia.
Delavci razkužujejo tržnico v mestu Bunia.
FOTO: AP

Napadi na bolnišnico in centre

V nedeljo zvečer je skupina mladih moških napadla bolnišnico v vzhodnem Kongu in zahtevala, naj jim izročijo dve trupli. Zdravstveno osebje je v naglici evakuiralo paciente, v okolici bolnišnice je odjeknilo tudi več strelov, poroča AP.

Poročil o poškodovanih ni. Gre za še tretji napad v tednu dni. V petek je skupina lokalcev zažgala šotor, ki ga je humanitarna organizacija Zdravniki brez meja postavila za osumljene in potrjene primere ebole, v četrtek pa so požgali zdravstveni center, potem ko so družinskim članom prepovedali prevzem trupla enega od domačinov s sumom, da je umrl zaradi ebole.

Trupla želijo pokopati sami

Medtem oblasti omejujejo pogrebne slovesnosti. Tudi trupla okuženih z ebolo so namreč lahko nalezljiva in lahko povzročijo nadaljnje širjenje. Lokalne oblasti so zato najprej pozvale, naj trupla, kjer je le mogoče, pokopljejo uradne osebe, a so se prebivalci uprli, svojci in družine pa so protestirali.

V petek so sprejeli nove ukrepe, in sicer so prepovedali pogrebne obrede in zbiranje več kot 50 ljudi.

Trupla okuženi so še vedno lahko kužna.
Trupla okuženi so še vedno lahko kužna.
FOTO: AP

V Kongu tveganje zelo visoko, na svetovni ravni nizko

Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v DR Kongo je WHO v petek s stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko.

Ebola je nevarna virusna bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. Zanj ni niti cepiva niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi so vročina, krvavitve in bruhanje.

Poglavja:
Na vrh STATISTIKA NAPADI POGREBI TVEGANJE
ebola DR Kongo WHO epidemija zdravstvo

KOMENTARJI5

zurc
25. 05. 2026 09.08
da zakuriš zdravstveni center ,ker ne upoštevajo tvoje neumne glave in ti je vseeno kolikšno škodo si povzročil in si vzel možnosti oskrbe drugim ,kar nekam znano obnašanje nekaterih evropskih manjšin še posebej pri nas na dolenjskem(če ti kaj ne paše ,zakuriš bajto ali avto)
golobove drobtinice
25. 05. 2026 08.57
Tale bolezen je idealna za tiste, ki se nočejo cepiti. Preživiš ali ne preživiš!
motorist_mb
25. 05. 2026 08.48
Spet zamazani na delu 😆
Banion
25. 05. 2026 08.09
samo vprašanje časa kdaj bo preskočil av evropo in pri nas bo najhujša, bo spet počvavš orginiral
jedupančpil
25. 05. 2026 08.04
to je že vse skup komedija :) mekekekebekkeeeeeee
