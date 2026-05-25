Ebola se širi: število okuženih se bliža 1000, pogrebne obrede prepovedali

"Ob okrepitvi prizadevanj za nadzor nad ebolo v DR Kongo je bilo doslej prepoznanih več kot 900 domnevnih primerov, vključno s 101 potrjenim," je na omrežju X objavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podatka o številu smrtnih žrtev, povezanih s to boleznijo, ni navedel.
Je pa pristojno ministrstvo v DR Kongo, ki poroča o 904 sumih na bolezen, navedlo, da naj bi za njo umrlo 119 ljudi. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v desetih primerih.
Število okuženih najverjetneje še bistveno višje
Epidemija ebole ostaja aktivna v provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še navedlo ministrstvo.
V povezavi z izbruhom na vzhodu DR Kongo tudi iz sosednje Ugande poročajo o doslej petih potrjenih primerih ebole.
WHO domneva, da je dejansko število primerov bolezni precej višje, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan.
Napadi na bolnišnico in centre
V nedeljo zvečer je skupina mladih moških napadla bolnišnico v vzhodnem Kongu in zahtevala, naj jim izročijo dve trupli. Zdravstveno osebje je v naglici evakuiralo paciente, v okolici bolnišnice je odjeknilo tudi več strelov, poroča AP.
Poročil o poškodovanih ni. Gre za še tretji napad v tednu dni. V petek je skupina lokalcev zažgala šotor, ki ga je humanitarna organizacija Zdravniki brez meja postavila za osumljene in potrjene primere ebole, v četrtek pa so požgali zdravstveni center, potem ko so družinskim članom prepovedali prevzem trupla enega od domačinov s sumom, da je umrl zaradi ebole.
Trupla želijo pokopati sami
Medtem oblasti omejujejo pogrebne slovesnosti. Tudi trupla okuženih z ebolo so namreč lahko nalezljiva in lahko povzročijo nadaljnje širjenje. Lokalne oblasti so zato najprej pozvale, naj trupla, kjer je le mogoče, pokopljejo uradne osebe, a so se prebivalci uprli, svojci in družine pa so protestirali.
V petek so sprejeli nove ukrepe, in sicer so prepovedali pogrebne obrede in zbiranje več kot 50 ljudi.
V Kongu tveganje zelo visoko, na svetovni ravni nizko
Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v DR Kongo je WHO v petek s stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko.
Ebola je nevarna virusna bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. Zanj ni niti cepiva niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi so vročina, krvavitve in bruhanje.
