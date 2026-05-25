Ebola se širi: število okuženih se bliža 1000, pogrebne obrede prepovedali

Pokop žrtev, ki so umrle zaradi ebole v DR Kongo. AP

"Ob okrepitvi prizadevanj za nadzor nad ebolo v DR Kongo je bilo doslej prepoznanih več kot 900 domnevnih primerov, vključno s 101 potrjenim," je na omrežju X objavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podatka o številu smrtnih žrtev, povezanih s to boleznijo, ni navedel. Je pa pristojno ministrstvo v DR Kongo, ki poroča o 904 sumih na bolezen, navedlo, da naj bi za njo umrlo 119 ljudi. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v desetih primerih.

Število okuženih najverjetneje še bistveno višje

Epidemija ebole ostaja aktivna v provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še navedlo ministrstvo. V povezavi z izbruhom na vzhodu DR Kongo tudi iz sosednje Ugande poročajo o doslej petih potrjenih primerih ebole. WHO domneva, da je dejansko število primerov bolezni precej višje, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan.

Delavci razkužujejo tržnico v mestu Bunia. FOTO: AP

Napadi na bolnišnico in centre

V nedeljo zvečer je skupina mladih moških napadla bolnišnico v vzhodnem Kongu in zahtevala, naj jim izročijo dve trupli. Zdravstveno osebje je v naglici evakuiralo paciente, v okolici bolnišnice je odjeknilo tudi več strelov, poroča AP. Poročil o poškodovanih ni. Gre za še tretji napad v tednu dni. V petek je skupina lokalcev zažgala šotor, ki ga je humanitarna organizacija Zdravniki brez meja postavila za osumljene in potrjene primere ebole, v četrtek pa so požgali zdravstveni center, potem ko so družinskim članom prepovedali prevzem trupla enega od domačinov s sumom, da je umrl zaradi ebole.

Trupla želijo pokopati sami

Medtem oblasti omejujejo pogrebne slovesnosti. Tudi trupla okuženih z ebolo so namreč lahko nalezljiva in lahko povzročijo nadaljnje širjenje. Lokalne oblasti so zato najprej pozvale, naj trupla, kjer je le mogoče, pokopljejo uradne osebe, a so se prebivalci uprli, svojci in družine pa so protestirali. V petek so sprejeli nove ukrepe, in sicer so prepovedali pogrebne obrede in zbiranje več kot 50 ljudi.

Trupla okuženi so še vedno lahko kužna. FOTO: AP

V Kongu tveganje zelo visoko, na svetovni ravni nizko