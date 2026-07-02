Ebola terjala že več kot 400 življenj

Glede na to, da je bilo od razglasitve epidemije ebole 15. maja v DR Kongo potrjenih 1406 okužb, je smrtnost 31-odstotna, je sporočil INSP. Pravo razsežnost izbruha ebole je sicer težko natančno oceniti.

83 odstotkov smrtnih žrtev je ebola terjala v severovzhodni provinci Ituri, kjer je prišlo do izbruha. Od tam se je razširila v več provinc DR Kongo ter tudi v sosednjo Ugando, kjer so doslej potrdili 20 okužb in dve smrtni žrtvi.

O prvem primeru okužbe so nedavno poročali tudi iz mesta Kisangani z 1,5 milijona prebivalcev na severovzhodu države. Kisangani je približno 600 kilometrov oddaljen od epicentra izbruha v provinci Ituri. Zdravstveni predstavniki so dejali, da so okužbo potrdili na truplu 24-letne nosečnice, ki je bilo z motorjem z zdravstvenega območja v Ituriju na skrivaj prepeljano v Kisangani.