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Ebola terjala že več kot 400 življenj

Kinšasa/Ženeva, 02. 07. 2026 18.23 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Ebola v DR Kongo

Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je terjal že 438 življenj, bolezen pa se še naprej širi, je v objavljenem poročilu navedel tamkajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje (INSP). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je naznanila začetek kliničnega preizkušanja prvih potencialnih terapij za virusni sev ebole bundibugyo.

Glede na to, da je bilo od razglasitve epidemije ebole 15. maja v DR Kongo potrjenih 1406 okužb, je smrtnost 31-odstotna, je sporočil INSP. Pravo razsežnost izbruha ebole je sicer težko natančno oceniti.

83 odstotkov smrtnih žrtev je ebola terjala v severovzhodni provinci Ituri, kjer je prišlo do izbruha. Od tam se je razširila v več provinc DR Kongo ter tudi v sosednjo Ugando, kjer so doslej potrdili 20 okužb in dve smrtni žrtvi.

O prvem primeru okužbe so nedavno poročali tudi iz mesta Kisangani z 1,5 milijona prebivalcev na severovzhodu države. Kisangani je približno 600 kilometrov oddaljen od epicentra izbruha v provinci Ituri. Zdravstveni predstavniki so dejali, da so okužbo potrdili na truplu 24-letne nosečnice, ki je bilo z motorjem z zdravstvenega območja v Ituriju na skrivaj prepeljano v Kisangani.

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Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je na tiskovni konferenci v Ženevi razkril, da se je v DR Kongo z vključitvijo prvega pacienta začelo klinično preskušanje dveh potencialnih terapij v primeru okužbe z virusnim sevom bundibugyo, ki je krivec za ta izbruh ebole. Za ta sev trenutno ni odobrenega niti cepiva niti zdravila.

Tedros je pojasnil, da bosta v testiranju ocenjena monoklonsko protitelo MBP134 in protivirusno zdravilo remdesivir.

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02. 07. 2026 18.57
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