Ebola terjala že več kot 400 življenj

Glede na to, da je bilo od razglasitve epidemije ebole 15. maja v DR Kongo potrjenih 1406 okužb, je smrtnost 31-odstotna, je sporočil INSP. Pravo razsežnost izbruha ebole je sicer težko natančno oceniti.
83 odstotkov smrtnih žrtev je ebola terjala v severovzhodni provinci Ituri, kjer je prišlo do izbruha. Od tam se je razširila v več provinc DR Kongo ter tudi v sosednjo Ugando, kjer so doslej potrdili 20 okužb in dve smrtni žrtvi.
O prvem primeru okužbe so nedavno poročali tudi iz mesta Kisangani z 1,5 milijona prebivalcev na severovzhodu države. Kisangani je približno 600 kilometrov oddaljen od epicentra izbruha v provinci Ituri. Zdravstveni predstavniki so dejali, da so okužbo potrdili na truplu 24-letne nosečnice, ki je bilo z motorjem z zdravstvenega območja v Ituriju na skrivaj prepeljano v Kisangani.
Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je na tiskovni konferenci v Ženevi razkril, da se je v DR Kongo z vključitvijo prvega pacienta začelo klinično preskušanje dveh potencialnih terapij v primeru okužbe z virusnim sevom bundibugyo, ki je krivec za ta izbruh ebole. Za ta sev trenutno ni odobrenega niti cepiva niti zdravila.
Tedros je pojasnil, da bosta v testiranju ocenjena monoklonsko protitelo MBP134 in protivirusno zdravilo remdesivir.
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