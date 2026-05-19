Z ebolo okužen ameriški zdravnik, ki je pomagal bolnikom v DR Kongo

Ameriški zdravnik Peter Stafford je bil pozitiven na testu za ebolo, potem ko je bil virusu izpostavljen med delom z medicinsko misijonarsko skupino Serge v Demokratični republiki (DR) Kongo, poroča BBC.

Prvi simptomi okužbe so se pokazali minuli konec tedna, zdravnika pa so že evakuirali v Nemčijo na zdravljenje, so sporočili iz ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (US Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Izbruh ebole v osrednji Afriki je doslej terjal že najmanj 131 smrtnih žrtev, domnevnih primerov okužb pa je več kot 510. Ameriški CDC je ob tem še sporočil, da si prizadevajo evakuirati še vsaj šest drugih Američanov, ki so bili izpostavljeni.

Identitete okuženega ameriškega državljana CNC sicer ni razkrila, je pa človekoljubna organizacija Serge včeraj sporočila, da gre za enega od njihovih zdravnikov – Stafforda, ki se je okužil med zdravljenjem bolnikov v bolnišnici Nyankunde v Bunii, kjer sicer dela od leta 2023. Druga dva zdravnika iz skupine, ki sta bila okužbi prav tako izpostavljena med zdravljenjem pacientov, doslej nista imela simptomov in sta upoštevala karantenske protokole, so navedli v izjavi za javnost. Ena od njiju je žena okuženega zdravnika Rebekah Stafford. Staffordova in njuni štirje majhni otroci so bili po navedbah Serge (na srečo) na lokaciji, kjer je možno spremljati tveganje, pri roki pa je tudi specializirana zdravstvena oskrba.

Staffordova sta se spoznala na medicinski fakulteti univerze v Ohio in in se poročila leta 2013. Peter se je specializiral za splošno kirurgijo, Rebekah pa za porodništvo in ginekologijo. Leta 2019 sta se preselila v Afriko, delala sta tudi v Togu.