Z ebolo okužen ameriški zdravnik, ki je pomagal bolnikom v DR Kongo

Ameriški zdravnik Peter Stafford je bil pozitiven na testu za ebolo, potem ko je bil virusu izpostavljen med delom z medicinsko misijonarsko skupino Serge v Demokratični republiki (DR) Kongo, poroča BBC.
Prvi simptomi okužbe so se pokazali minuli konec tedna, zdravnika pa so že evakuirali v Nemčijo na zdravljenje, so sporočili iz ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (US Centers for Disease Control and Prevention – CDC).
Izbruh ebole v osrednji Afriki je doslej terjal že najmanj 131 smrtnih žrtev, domnevnih primerov okužb pa je več kot 510. Ameriški CDC je ob tem še sporočil, da si prizadevajo evakuirati še vsaj šest drugih Američanov, ki so bili izpostavljeni.
Identitete okuženega ameriškega državljana CNC sicer ni razkrila, je pa človekoljubna organizacija Serge včeraj sporočila, da gre za enega od njihovih zdravnikov – Stafforda, ki se je okužil med zdravljenjem bolnikov v bolnišnici Nyankunde v Bunii, kjer sicer dela od leta 2023. Druga dva zdravnika iz skupine, ki sta bila okužbi prav tako izpostavljena med zdravljenjem pacientov, doslej nista imela simptomov in sta upoštevala karantenske protokole, so navedli v izjavi za javnost. Ena od njiju je žena okuženega zdravnika Rebekah Stafford. Staffordova in njuni štirje majhni otroci so bili po navedbah Serge (na srečo) na lokaciji, kjer je možno spremljati tveganje, pri roki pa je tudi specializirana zdravstvena oskrba.
Staffordova sta se spoznala na medicinski fakulteti univerze v Ohio in in se poročila leta 2013. Peter se je specializiral za splošno kirurgijo, Rebekah pa za porodništvo in ginekologijo. Leta 2019 sta se preselila v Afriko, delala sta tudi v Togu.
CDC je včeraj sicer izdal nov odlok, ki tujim potnikom, ki so v zadnjih 21 dneh obiskali državo, ki jo je prizadel izbruh (vključno z DR Kongo, Ugando in Južnim Sudanom), prepoveduje vstop v ZDA. Pri tem se sklicujejo na zakon, ki začasno prepoveduje vstop tujim državljanom v ZDA, v kolikor bi to ogrožalo javno zdravje.
Uradniki CNC so ob tem poudarili, da tveganje za ameriške državljane ostaja nizko. CDC pošilja zdravstveno osebje iz Atlante v središče izbruha, da bi pomagali pri odzivu na širjenje okužb.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da ga izbruh v DR Kongo "skrbi", a dodal, da verjame, da se ebola ni razširila v ZDA.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem razglasila izredne razmere mednarodnega pomena. Kot so navedli, je izbruh v vzhodni provinci Ituri izredna situacija na področju javnega zdravja, ne izpolnjuje pa meril za pandemijo. Opozorili so še, da bi lahko šlo za "veliko večji izbruh" od uradno zabeleženega, z znatnim tveganjem za lokalno in regionalno širjenje.
Trenutni sev ebole povzroča virus bundibugyo, za katerega ni odobrenih zdravil ali cepiv.
Med zadnjim večjim izbruhom v letih 2014–2016 se je v Zahodni Afriki okužilo več kot 28.600 ljudi, kar velja tudi za največji izbruh virusa od njegovega odkritja leta 1976. Bolezen se je razširila v številne države zahodnega dela celine, pa tudi izven nje – vključno z Gvinejo, Sierro Leone, ZDA, Združenim kraljestvom in Italijo, ter ubila 11.325 ljudi.
Virusi ebole navadno okužijo živali, običajno sadne netopirje, izbruhe med človeško populacijo pa lahko povzroči uživanje in dotikanje okuženih živali. Simptomi se pojavijo v razponu od dveh do 21 dni. Pojavijo se nenadoma in v začetku spominjajo na gripo – z vročino, glavobolom in utrujenostjo.
