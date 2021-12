ECB znižala napoved gospodarske rasti za leto 2022 na 4,2 odstotka

Predsednica ECB Christine Lagarde je po današnjem zasedanju sveta ECB predstavila nekatere najnovejše napovedi osrednje denarne ustanove v območju evra. Poleg ocen za letošnje in prihodnje leto – popravki navzdol za leto 2022 odražajo težave zaradi ozkih grl v dobavni verigi - so se v banki dotaknili tudi prihodnjega obdobja.

Leta 2023 naj bi bila gospodarska rast 2,9-odstotna, kar je precej več od predhodne septembrske napovedi, postavljene pri 2,1 odstotka. Leta 2024 pa naj bi se rast gospodarstva evrskih držav upočasnila na 1,6 odstotka, napoved povzema francoska tiskovna agencija AFP.

ECB je danes razkrila tudi oceno prihodnje inflacije, ki naj bi bila letos in prihodnje leto zaradi cen v energetiki in oteženega dostopa do nekaterih materialov krepko nad dvoodstodnim ciljem banke, nato pa naj bi stopnja rasti cen upadla.

Letos naj bi bila rast cen življenjskih potrebščin 2,6-, prihodnje leto pa 3,2-odstotna, je dejala Lagardova in opozorila, da so septembra pričakovali precej nižje številke, in sicer za letos 2,2 odstotka, za leto 2022 pa 1,7 odstotka.

Leta 2023 naj bi se rast cen življenjskih potrebščin stabilizirala pri 1,8 odstotka (po septembrski napovedi pri 1,5 odstotka), prav toliko naj bi inflacija znašala tudi leta 2024.