ECB pandemični program odkupov obveznic povečala za 600 milijard evrov

ECB je marca zagnala 750 milijard evrov vreden izredni pandemični program odkupovanja zasebnih in javnih dolžniških vrednostnih papirjev. Gre za začasen program, s katerim želi banka zmanjšati tveganja, ki jim je območje evra izpostavljeno zaradi pandemije koronavirusa. Program naj bi bil sprva v veljavi do konca leta 2020.

A ga je svet ECB v skladu s pričakovanji povečal in podaljšal. Kot so v izjavi po seji sveta sporočili iz ECB, povečan program nakazuje dodatno sproščanje splošne monetarne politike, s tem pa bo izboljšal pogoje financiranja v realnem gospodarstvu, zlasti za podjetja in gospodinjstva. Nakupi bodo prilagojeni tako po državah in vrstah sredstev kot časovno.