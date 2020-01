ECDC: Novi primeri okužb s koronavirusom v Evropi verjetni, a obvladljivi

Potem ko so v Franciji v petek potrdili prve primere okužbe z novim virusom, ki izvira iz kitajskega mesta Vuhan, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje, da so v Evropi verjetni novi primeri. A kot zatrjujejo, imajo evropske države potrebne kapacitete, da preprečijo izbruh.

"Trenutno je verjetno, da se bodo v Evropi pojavili novi uvoženi primeri," je sporočil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) s sedeža v švedski Solni. A čeprav glede virusa ostaja še veliko neznank, evropske države razpolagajo z ustreznimi kapacitetami, da bi lahko po odkritjih novih primerov preprečile in nadzirale morebiten izbruh, so sporočili iz ECDC. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) virusa po dvodnevnem sestankovanju ni razglasila za grožnjo svetovnemu zdravju.

Francija je v petek kot prva evropska država potrdila tri primere okužbe z novim koronavirusom. Ker so obolele za virusom, ki povzroča pljučnico, potrdili tudi v drugih državah zunaj Kitajske, to po oceni ECDC ni bilo presenetljivo, temveč kvečjemu dokazuje, da sredstva za odkrivanje in potrditev v Franciji delujejo. Oblasti so sicer širše območje okrog Vuhana, v katerem živi približno 60 milijonov ljudi, v prizadevanjih za preprečitev širjenja bolezni prometno izolirale, tako da trenutno od tam ne leti nobeno letalo.

Bolnišnice v Vuhanu so zaradi izbruha virusa prepolne. FOTO: AP