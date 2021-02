Švedska do poletja z digitalnimi potrdili o cepljenju

"Z digitalnim potrdilom o cepljenju bo mogoče hitro in preprosto dokazati že opravljena cepljenja," je dejal švedski minister za digitalizacijo Anders Ygeman . Ob tem so danes v Stockholmu opozorili, da bi lahko tovrstna potrdila v prihodnosti zahtevali številne države ob vstopu v državo ter organizatorji kulturnih in športnih prireditev.

Kot je sporočila švedska vlada, so uvedbo digitalnih potrdil o cepljenju naložili več pristojnim oblastem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Švedska vlada si je zastavila cilj, da vso potrebno digitalno infrastrukturo za izdajo digitalnih cepilnih potrdil vzpostavi do 1. junija.

V Srbiji so od začetka pandemije okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 400.000 ljudeh, v zadnjem dnevu so zabeležili nekaj več kot 1900 novih primerov. Doslej je skupno umrlo nekaj več kot 4000 covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu 15, še poroča RTS.

V državi sicer poteka tudi cepljenje s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech, ki pa ga ni na razpolago v večjih količinah. Do danes zjutraj je prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo 513.652 ljudi, je danes poročala nacionalna televizija RTS, ki dodaja, da je Srbija med evropskimi državami po številu cepljenih glede na število prebivalcev na drugem mestu, za Veliko Britanijo.

Dodal je, da v vladi niso zadovoljni zaradi obstoječih epidemioloških ukrepov, ter izrazil razumevanje do nezadovoljstva državljanov. V sredo so v središču Zagreba svoje nezadovoljstvo zaradi nezadostnih vladnih gospodarskih ukrepov za pomoč podjetnikom izrazili člani združenja Glas podjetnikov, med katerimi je bilo največ gostincev.

"Želimo si, da bi šli čez praktično še nekaj tednov zime, da bi med pomladjo ob cepljenju, odgovornosti državljanov in epidemioloških ukrepih omogočili normalizacijo življenja in gospodarstva ter turistično sezono. To je naš strateški cilj, ki ga bomo tudi uresničili" , je izjavil Plenković.

Plenković je na današnji seji hrvaške vlade dejal, da bodo možnosti za dodatno rahljanje ukrepov za zajezitev širitve okužb z novim koronavrusom obravnavali s 15. februarjem, če se bo epidemiološka slika v državi še naprej izboljševala. Obenem je državljane prosil, naj bodo do konca zime potrpežljivi, ter pozval k previdnosti in razumu. Povedal je, da so epidemiološki ukrepi na Hrvaškem milejši, kot so v večini držav članic EU.

Iranska zdravniška zbornica je še v začetku tedna imela pomisleke glede učinkovitosti ruskega cepiva Sputnik V. Te je razblinila mednarodna raziskava, ki je potrdila, da je rusko cepivo 91,6-odstotno učinkovito. So pa iranski znanstveniki zahtevali, da politična in ideološka merila ne bi smela igrati nobene vloge pri izbiri cepiv iz tujine.

Na Hrvaškem je trenutno 2974 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1196 covidnih bolnikov, od tega 101 na medicinskih ventilatorjih. V samoizolaciji je 14.218 ljudi. Na Hrvaškem so doslej potrdili nekaj več kot 234.150 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 5016 covidnih bolnikov. Okrevalo je več kot 226.070 obolelih. Doslej so testirali več kot 1.212.300 ljudi, je še objavil štab.

Danes objavljeno število novih okužb na Hrvaškem je nekoliko nižje kot prejšnji četrtek, ko so ob opravljenih 5994 testih potrdili 619 novih okužb z novim koronavirusom. V četrtek, 21. januarja, so potrdili 776 novih okužb ob 5735 opravljenih testih. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah največ novih primerov na območju Zagreba, kjer so zabeležili 191 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji je bilo 51 okužb. Iz istrske županije poročajo o osmih novih primerih.

Hrvaški mediji tudi danes opozarjajo na dvojna merila pri uvajanju epidemioloških ukrepov. Med drugim so izpostavili fotografije, ki prikazujejo gnečo med smučanjem na zagrebškem smučišču na Sljemenu. Tam naj bi bilo vsaj dvakrat več smučarjev kot 1000, kot so jih dovolili epidemiologi. Mnogi niso nosili obraznih mask in se niso držali priporočene medsebojne razdalje. Še večja gneča je bila v vrsti za žičnico ter na mestnih avtobusih, ki povezujejo Zagreb in to smučišče, je danes poročal novičarski portal index.hr.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je objavil posodobljen epidemiološki zemljevid evropskih držav. S temno rdečo barvo, kar pomeni več kot 500 novih okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, so med drugim označene celotna Slovenija, Portugalska, Češka, Latvija in Estonija. ECDC je med temno rdeča območja, ki so bila uradno uvedena ta teden, med drugim uvrstil še večino Španije, skrajni jugovzhod Francije, skrajni vzhod in sever Italije, del Irske, zahod Slovaške, jug Švedske in del Litve.

Iranski parlament se je minuli mesec zaradi političnih razlogov zavzel za prepoved cepiv proti covidu-19 iz zahodnih držav, zlasti iz ZDA. Iranski minister za zdravje Sajid Namaki je glede tega poudaril, da v zvezi z dobavo cepiv proti covidu-19 ne razmišlja in niti ne deluje politično. Iran naj bi tako po njegovih navedbah poleg ruskih, kitajskih in indijskih cepiv uvozil tudi švedsko-britansko cepivo AstraZeneca.

Po besedah Bena Embarka so se pogovarjali tudi o teoriji, da naj bi novi koronavirus ušel iz kitajskega laboratorija, ki so ga obiskali v sredo. Ne da bi poimensko navedel določene teorije, je Ben Embarek nekatere od njih označil za iracionalne in dodal, da ne bodo zapravljali časa s preiskovanjem najbolj neverjetnih teorij.

Z oranžno in zeleno barvo je označenih le nekaj regij oziroma držav v Evropi. Zelena, kar pomeni, da so tam odsvetovane omejitve gibanja, sta le sever Norveške in Islandija.

V skladu s priporočili EU so nenujna potovanja na ta območja ali z njih močno odsvetovana. Države naj za tiste, ki pripotujejo s teh območij, zahtevajo testiranje na novi koronavirus pred prihodom in obvezno karanteno oziroma samoizolacijo. Pri tem so predvidene nekatere izjeme za prebivalce obmejnih območij in prevoznike.

Dodal je, da so lahko te teorije dobra osnova za filmske scenarije ali scenarije za televizijske serije v prihodnjih letih. Poudaril je, da bodo preiskovalci WHO pri svojem delu "sledili znanosti in dejstvom", preden bodo sprejeli kakršnekoli zaključke. "Pogovori so bili zelo odkriti. Razpravljali smo o številnih znanih teorijah in tako dalje ter o tem, kaj je bilo storjenega za njihovo razlago," je po telefonu iz Vuhana, kitajskega mesta, kjer so novi koronavirus prvič zaznali decembra 2019, dejal Ben Embarek, strokovnjak za varno hrano pri WHO. "Če bomo začeli preganjati in loviti duhove, se ne bomo nikamor premaknili,"je še dejal Ben Embarek, ki je od leta 2009 dve leti deloval tudi v uradu WHO v Pekingu.

Strokovnjaki WHO naj bi obisk Vuhana končali naslednji teden. Kot je dejal Ben Embarek, to še ne bo privedlo do končne ugotovitve, kako je virus preskočil z živali na ljudi. "Ne bomo dokončno popolnoma razumeli izvora tega virusa, vendar bo to dober prvi korak. To bo zelo trdna in jasna osnova za nadaljevanje," je dejal.

Strokovnjaki WHO so na Kitajsko prispeli sredi januarja. Po koncu obvezne 14-dnevne hotelske karantene minuli teden so doslej obiskali številne kitajske kraje, ki jih povezujejo z izvorom pandemije, vključno s tržnico morske hrane, na kateri so zaznali prve primere bolezni covid-19.