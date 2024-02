ECDC opozarja na nevarnost širjenja ošpic v EU

Najbolj ogroženi so dojenčki, mlajši od 12 mesecev, ki so premladi, da bi bili cepljeni.

To izhaja iz ocene tveganja za javno zdravje v Evropski uniji, ki jo je zaradi izbruhov ošpic v več državah članicah EU danes objavil ECDC.

V poročilu je navedel, da je bilo po več letih z malo primeri lani znova prijavljenih več primerov ošpic. Od vsega skupaj 2361 primerov so jih več kot 74 odstotkov našteli v Romuniji.

Število držav, ki so poročale o primerih ošpic, pa se je januarja letos in v začetku februarja povečalo. O skupno sedmih smrtnih primerih so poročali iz dveh držav – Romunije, kjer je umrlo šest ljudi, in Irske, kjer je umrla ena oseba.

Direktorica centra Andrea Ammon je poudarila, da je povečanje števila okužb "jasen opomin, da bi morale vse države članice okrepiti prizadevanja za visoko precepljenost za vse bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem". Poudarila je, da ne bi smel nihče umreti zaradi ošpic, te zelo nalezljive bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides pa je vse ljudi pozvala, naj preverijo, ali so bili cepljeni proti ošpicam, starše pa, naj poskrbijo, da bodo cepljenja njihovih otrok in mladostnikov posodobljena. "Cepljenje varuje in rešuje življenja, je eno naših najmočnejših orodij proti ošpicam in številnim drugim nalezljivim boleznim," je povedala.

ECDC je v poročilu poudaril, da ošpice ogrožajo vse starostne skupine in da je zato pomembna ohranitev visoke stopnje precepljenosti celotnega prebivalstva. Najbolj ogroženi so dojenčki, mlajši od 12 mesecev, ki so premladi, da bi bili cepljeni. Večjemu tveganju za hude bolezni in umrljivost so izpostavljeni tudi necepljeni otroci, mlajši od pet let, ter imunsko oslabljeni otroci in odrasli.

Ošpice se zelo hitro širijo, zato je za prekinitev prenosa v državi ali skupnosti nujna visoka precepljenost, kar pomeni, da bi moralo biti z dvema odmerkoma cepljenih 95 odstotkov ali več prebivalcev, navaja agencija.

V poročilu še piše, da je bila Slovenija lani med sedmimi državami, iz katerih niso poročali o primerih ošpic. Med njimi so bile tudi Bolgarija, Ciper in Grčija.