ECDC svari pred hudo sezono gripe pri starejših

V zadnjem mesecu je med zabeleženimi primeri gripe prevladoval podtip A(H3N2), ki nesorazmerno prizadene starejše ljudi, povezan pa je tudi z manjšo učinkovitostjo cepiva. To je znak, da bi lahko bila prihajajoča sezona gripe huda za starejše ljudi.

Medtem ko v večini držav Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) potrjujejo posamezne primere virusa gripe, pa na Hrvaškem virus gripe kroži hitreje kot običajno v tem obdobju, so zapisali na spletni strani ECDC. Do sredine preteklega tedna so po poročanju lokalnih medijev na Hrvaškem potrdili 140 primerov.

"Strm porast števila okužb z virusom gripe sredi pandemije covida bi imel lahko resne posledice za starejše in tiste s šibkim imunskim sistemom. Poleg tega bi lahko pomenil dodatno breme za zdravstvene sisteme, ki so že tako in tako obremenjeni zaradi covida-19," je povedal vodja programa za gripo pri ECDC Pasi Penttinen.

"Zato je pomembno, da upoštevamo vse previdnostne ukrepe in zaščitimo tiste, pri katerih je tveganje največje," je pozval. Med lansko sezono gripe se je izkazalo, da so ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, kot sta nošenje zaščitnih mask in ohranjanje medsebojne razdalje, prispevali tudi k zmanjšanju širjenja gripe, je pojasnil.