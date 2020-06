Economist: Slovenski premier lovi sovražnike

Časnik piše, da je politika v Sloveniji umazana in da so delitve v njeni družbi tako globoke kot drugod po Evropi. Navaja besede raziskovalne novinarke Anuške Delić, da poskuša Janša Slovenijo spremeniti v še eno "iliberalno demokracijo" po vzoru sosednje Madžarske, ko jo vodi njegov prijatelj Orban.

Če bi se to zgodilo, se verjetno ne bi tako hitro glede na to, da ima Janša v parlamentu samo tesno večino. "Vsekakor tako kot Orban misli, da ve, kdo so njegovi sovražniki - in odločen je, da jih bo premagal,"piše ugledni londonski tednik.

Prva na njegovem seznamu sta po navedbah Economista javna radiotelevizija in del medijev. Nekateri mediji, ki ga podpirajo, so delno v lasti Orbanovih madžarskih prijateljev, ob tem piše časnik. Še en predmet Janševe sovražnosti je pravosodje. V njem ključne funkcije, pravi Janša, nadzorujejo ljudje, ki so odločeni zaščititi elite, globoko državo, gospodarski kriminal in tajkunska omrežja. Vsak petek po Ljubljani kolesari več tisoč ljudi, ki se bojijo zdrsa v avtokracijo, piše tednik.