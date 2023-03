Eden najaktivnejših vulkanov na svetu znova izbruhnil

Vulkanski observatorij je ocenil, da je oblak pepela segal 3000 metrov visoko. Zaradi možne nevarnosti so oblasti okoli kraterja vzpostavile sedemkilometrsko območje z omejitvami. Prebivalcem na območju so svetovali, da ustavijo vse dejavnosti. Opozorili so jih tudi na možne motnje zaradi pepela in naj bodo pozorni na morebitno vulkansko blato, zlasti če bo deževalo.

Merapi leži približno 35 kilometrov severno od mesta Yogyakarta. Med izbruhi se po pobočju vulkana pogosto vali nevarna mešanica prahu, kamenja, lave ter vročih plinov.

Ob zadnjem večjem izbruhu vulkana Merapi je leta 2010 umrlo več kot 300 ljudi, evakuirali pa so 280.000 prebivalcev. To je bil najbolj silovit izbruh po tistem leta 1930, ko je umrlo okoli 1300 ljudi.

V Indoneziji, arhipelagu z več kot 17.000 otoki in otočki, ki leži na tihomorskem ognjenem obroču, je skoraj 130 aktivnih vulkanov.