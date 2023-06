Eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu začel bruhati lavo, evakuirali 12.000 ljudi

Najbolj aktiven filipinski vulkan Mayon je začel bruhati lavo in s tem prisilil 12.000 vaščanov k obvezni evakuaciji iz večinoma revnih kmetijskih skupnosti. Vulkan je sicer že prejšnji teden začel kazati znake morebitnega izbruha, zato so bili ljudje v pripravljenosti.

Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo (Phivolcs) je priporočil evakuacijo vseh v polmeru šestih kilometrov ali v nevarnem območju vulkana Mayon zaradi nevarnosti skalnih podorov, zemeljskih plazov in balističnih delcev. Od četrtka, ko je bila stopnja ogroženosti vulkana povišana na tri od petih možnih, je bilo evakuiranih 88 odstotkov prebivalcev nevarnega območja, prizadevanja za premestitev preostalih pa so v teku, je sporočil filipinski pokrajinski informacijski urad.

A to še ni vse, na stalnem območju pod Mayonom v določenih manjših skritih vasicah je še tisoče ljudi, ki niso bili evakuirani, so sporočile oblasti. Filipinske oblasti so prav tako evakuirale 10.000 rejnih živali, vključno s kravami, kozami in prašiči, ki jih je izbruh vulkana ogrozil, v krmišča in zavetišča zunaj nevarnega območja. Vulkan Mayon leži na otoku Luzon približno 330 kilometrov jugovzhodno od Manile in je eden najaktivnejših vulkanov na svetu. Phivolcs je opozoril, da je "nevaren izbruh možen v nekaj tednih ali celo dneh", potem ko so na vulkanu zaznali "razmeroma visoko stopnjo nemira".

Samo v zadnjih 24 urah so na območju zabeležili 21 šibkih vulkanskih potresov in 260 skalnih podorov, iz kraterja pa naj bi se začela izlivati lava. Agencija je zaznala tudi tri piroklastične tokove – vroče, hitro gibljive tokove pepela, vročih plinov in ruševin, ki se zgrinjajo po vulkanskih pobočjih – in opozorila na možnost padanja pepela na južni strani vulkana. V provinci Albay so v petek razglasili izredno stanje, kar je vladi omogočilo sprostitev sredstev za pomoč prizadetim prebivalcem, je poročala filipinska podružnica CNN. V pogovoru za CNN Philippines je direktor Phivolcs Teresito Bacolcol povedal, da pozorno spremljajo razmere na vulkanu in da bi lahko stopnjo ogroženosti dvignili na štiri, če bi se povečalo število vulkanskih potresov.

