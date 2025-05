Eden najbolj smrtonosnih dni v Gazi

Po podatkih civilne zaščite je od polnoči v izraelskem obstreljevanju civilnih domov na severu Gaze umrlo najmanj 50 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Indonezijsko bolnišnico v Bejt Lahiji so prepeljali več kot 30 mrtvih in več deset ranjenih, med njimi večinoma otroke in ženske. Iz bolnišnice v Džabaliji pa poročajo o najmanj petih mrtvih in 75 ranjenih.

Razdejana enklava je bila že v četrtek tarča smrtonosnih izraelskih napadov, ki so terjali najmanj 120 smrtnih žrtev. Katarska televizija Al Jazeera je ob navajanju virov v zdravstvu medtem poročala o najmanj 146 mrtvih.

Od začetka vojne v Gazi je bilo ubitih več kot 53.000 Palestincev, ranjenih pa skoraj 120.000.