Eden najbolj zaželenih princev se je poročil z lepotico hrvaških korenin

OGLAS

Kraljeva poročna ceremonija se je začela 7. januarja. Prve fotografije razkošne poroke princa Abdula Mateena in njegove Anishe Rosnah Ise Kalebic, ki so prišle v javnost, so bile posnete v palači Istana Nurul Iman s 1788 sobami, kjer je potekal tradicionalni obred pudranja, poroča CNN. Na njem so bili le člani najožje družine in prijatelji, nevesta pa je za to priložnost nosila tradicionalno rdečo poročno obleko s tančico in zlatimi detajli, na glavi pa je imela krono.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Obred, ki simbolizira plodnost in bogastvo, je sestavljen iz tega, da ožji družinski člani blagoslovijo bodoči par z nanosom pudra na roke. Po obredu je Anisha nosila belo čipkasto poročno obleko s tančico. Fotografije in posnetke je na svojem Instagram profilu objavil fotograf Muash Rosman.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Sledila je poroka v mošeji sultana Omarja Ali Saifuddieja, spet samo v krogu družine, veliki sprejem za goste z vsega sveta pa je potekal danes. Princ Abdul je bil na slovesnosti oblečen v tradicionalno svečano uniformo, njegova nevesta pa je nosila dolgo belo obleko in dragulje. Mediji poročajo o 5000 svatih, med katerimi so bili člani kraljevih družin iz Savdske Arabije in Jordanije ter indonezijski predsednik Joko Widodo in nekdanji filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši. Šušljalo se je tudi, da bosta na kraljevo poroko prišla tudi britanski princ William in njegova soproga Kate. Med razkošno parado, ko se je kolona ekstravagantnih avtomobilov prebijala skozi prestolnico Bandar Seri Begawan, sta mladoporočenca na tisoče zbranim mahala z zadnjih sedežev rolls-roycea z odprto streho.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Poroka brunejskega princa Abdula Mateena in Anishe Ise Kalebic icon-picture-layer-2 1 / 7

'Vroči princ' Instagrama 32-letni princ, ki se dolgo časa ni hotel ustaliti in je živel dokaj divje samsko življenje, je svojo zvezo in zaroko z 29-letno zaročenko razkril decembra lani. To je presenetilo številne oboževalce, ki so ga v preteklosti označevali za enega najbolj zaželenih samskih moških v Aziji. Domneva se, da sta v zvezi že več let, a sta jo uspešno skrivala. Princ Abdul Mateen je četrti sin in deseti otrok sultana Hassanala Bolkiaha, enega najbogatejših ljudi na svetu z ocenjeno neto vrednostjo skoraj 28 milijard dolarjev, poroča revija Time. V njegovi lasti je več letal, na stotine rolls-royceov in ferrarijev ter palača s 1788 sobami. Čeprav je princ šele šesti v vrsti za prestol, je v zadnjih letih postal pomemben, ko je spremljal svojega očeta na diplomatskih obveznostih.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

V javnosti je zelo priljubljen. Je zagrizen športnik in izšolani pilot helikopterja, znan po osvajanju športnih medalj v polu in druženju s tigri. Na fotografijah, ki jih deli z 2,5 milijona sledilci na Instagramu, igra polo in golf, se potaplja ali pa pozira v vojaški uniformi.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Nevesta s hrvaškimi koreninami Njegova nevesta ni kraljeve krvi in je vnukinja Pehina Datuka Isa, enega od svetovalcev brunejskega sultana in nekdanjega brunejskega zunanjega ministra. Lepa Nisha, kot jo ljubkovalno kličejo prijatelji, ima hrvaško poreklo po očetu Ivici Kalebiću. Slobodna Dalmacija razkriva, da je Ivica rojen v Zagrebu, korenine pa ima s Šolte in otoka Čiovo. Kot 17-letni mladenič se je zaradi ljubezni do neke Čehinje odločil preseliti v London. Ljubezen med njima ni trajala in spoznal je Brunejko Mariam Iso. V 19 letih zakona so se paru rodili štirje otroci, nato pa sta se ločila. Je lastnik verige italijanskih restavracij Fratini v Bruneju, svoje otroke pa je že od malih nog učil hrvaščine. Teh ima sicer kar osem in fotografije z njihovih družbenih omrežij razkrivajo, da poletja še vedno radi preživljajo v Dalmaciji. Nisha je svoje otroštvo preživela v Angliji, kjer je diplomirala na univerzi v Bathu, nato pa je ustanovila lastno modno znamko Silk Collective. Poleg tega je ustanovila podjetje Authenticerary Providing, ki se ukvarja z načrtovanjem potovanj za tiste z globljimi žepi. Nič manj uspešen ni njen brat Danial, ki ima s soprogo v lasti podjetje Betagen, ki se ukvarja s proizvodnjo jogurtov.