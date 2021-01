Eden najdejavnejših ognjenikov na svetu spet aktiven

Indonezijski vulkan Merapi na otoku Java je bruhal vroč pepel in lavo, ki je tekla do 1,5 kilometra daleč po pobočju vulkana, so sporočili iz indonezijskega geološkega centra. Oblak dima s pepelom je segel tri kilometre daleč.

Oblasti so prebivalcem okoliških krajev odredile, naj se izogibajo petkilometrskega območja okoli kraterja zaradi možnosti izbruhov lave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mešanico izjemno vročih drobcev kamna, plinov in pepela je ognjenik zgodaj zjutraj bruhal štiri ure. Poročil o žrtvah ni, stopnja nevarnosti pa ostaja na drugi najvišji ravni, so sporočili iz indonezijskega geološkega centra. Po nedavnih izbruhih Merapija je okoli 2000 prebivalcev s svojih domov blizu ognjenika odšlo na varnejša območja. Do današnjega izbruha pa je prišlo, ravno ko se je na svoje domove vrnilo več sto ljudi, poroča Deutsche Welle na svoji spletni strani. icon-expand Indonezija ima 130 delujočih ognjenikov. FOTO: AP Lokalne oblasti so sporočile, da so pripravljene na ponovno evakuacijo prebivalcev v primeru večjih izbruhov, da pa stanovanjskih območij pepelni dež danes ni dosegel, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Indonezija, ki jo sestavlja več kot 17.000 otokov in otočkov, ima skoraj 130 delujočih ognjenikov. Med njimi je najdejavnejši ravno Merapi. Ognjenik Merapi je od leta 2018 večkrat izbruhnil. Med zadnjim smrtonosnim izbruhom leta 2010 je umrlo več kot 340 ljudi, evakuirali so okoli 280.000 prebivalcev. icon-expand