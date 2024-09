Eden najhujših pedofilov priznal krivdo za več kot 300 kaznivih dejanj

Nekdanji delavec v varstvu otrok, ki se mu očita, da je eden najhujših pedofilov v Avstraliji, je priznal krivdo za posilstva, spolne zlorabe in izkoriščanje več deset deklet. Leta 2023 je bil obtožen kaznivih dejanj zoper 91 otrok, vendar so bile pozneje nekatere obtožbe umaknjene. Trenutno je obtožen zlorabe okoli 60 žrtev, številne so bile mlajše od 12 let.