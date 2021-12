Eden največjih dragih kamnov gre na dražbo

Dragulj so razstavili v nedeljo v hiši lastnika rudnika, v mestu blizu Kolomba, kjer so, po poročanju medijev, dragulj tudi blagoslovili.

Thilak Weerasinghe, predsednik šrilanške uprave za dragulje in nakit, je v pogovoru za šrilanške poslovne novice Economy Next dejal, da je dragi kamen verjetno največji samostojni kamen, ki so ga kdaj našli na Šrilanki. Od 'safirja Serendipity', 510-kilogramske skupine safirjev, ki so jo julija izkopali na dvorišču trgovca z dragulji, se razlikuje po tem, da gre za en sam kamen. "To ni skupek. Je en sam kamen. Kolikor vemo, bi lahko bil največji zabeleženi korund na svetu," je dejal Weerasinghe. "Če ga razrežemo, bomo v notranjosti morda našli več jasnih predelov, kot so semena pri nangki," je dejal in komentiral navidezno neprozorno, neenakomerno modro površino dragulja. "Ampak to moramo podrobneje preučiti."

Chamila Suranga, predstavnica Geološkega inštituta v Ratnapuri, sedanjih lastnikov dragulja, je za Economy Next povedala, da organizacija s prodajo cilja na potencialne kupce, vključno z "muzeji in premožnimi posamezniki Bližnjega vzhoda." Shanka Ruwanditha, direktorica organizacije, pa je dodala, da želijo lastniki dragulja pred prodajo najprej pridobiti oceno dragega kamna.