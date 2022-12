Eden od napadalcev na ameriški kongres obsojen na pet let zapora

Po navedbah tožilstva je bil Douglas Jensen med prvimi, ki so prebili policijski kordon in vdrli v kongresno palačo. Pri tem so preganjali enega od policistov, ki jih je pretental, da niso vdrli naravnost v senatno dvorano, kjer so bili člani kongresa.

Jensen, ki je bil oblečen v majico z napisom pripadnikov teorij zarote Qanon, je med napadom prepričeval policiste, da morajo aretirati podpredsednika ZDA Mika Pencea in vse druge skorumpirane politike, torej tiste, ki niso na strani bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.