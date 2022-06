Eden od zvezdnikov uspešnice Tiger King obtožen pranja denarja

Bhagavana "Doca" Antla, enega od zvezdnikov uspešnice Tiger King, so obtožili, da je opral več kot pol milijona dolarjev (skoraj pol milijona evrov). Po besedah zvezdnih tožilcev naj bi bil denar izkupiček operacije za tihotapljenje ljudi iz Mehike v ZDA. Prihodnji mesec naj bi "Docu" sicer sodili tudi zaradi več obtožb mučenja in trgovanja z ogroženimi živalmi.

Obtožbe proti Bhagavanu "Docu" Antlu in Andrewu Jonu Sawyerju, enemu od Antlovih zaposlenih v Myrtle Beach Safariju, so bile razkrite v ponedeljek med obravnavo zveznega sodišča v mestu Florence v Južni Karolini, poroča The Guardian. Po navedbah zveznih tožilcev sta Antle in Sawyer v štirih mesecih oprala 505.000 dolarjev (okoli 473.000 evrov). Denar naj bi prenakazovala prek čekov od podjetij, ki sta jih nadzorovala, pri tem pa prejela 15-odstotno provizijo od vsakega nakazila, ki je šel skozi nujne roke. Glede na trditve tožilcev naj bi bili čeki izdani kot plačilo za gradbena dela na Myrtle Beach Safariju, v resnici pa so bili napisani zgolj kot lažna dokazila o dohodkih.

icon-expand Bhagavan Antle FOTO: AP

Glede na tožbo, ki je bila na sodišču razkrita v ponedeljek, je Antle skušal priliv denarja skriti z napihovanjem števila turistov, ki naj bi obiskali njegov tropski rezervat divjih živali. Ta se sicer razteza na 50 hektarjih. Tožilci so razkrili tudi, da je za nakup živali, kadar ni uspel uporabiti čekov, uporabljal večje količine gotovine. Tako Antle kot Sawyer sta bila aretirana v petek. Po navedbah oblasti jima, če bosta obsojena, grozi do 20 let zveznega zapora. Obtožen tudi zlorabe živali Antle je javnosti postal znan zaradi nastopa v Netflixovi dokumentarni seriji iz leta 2020 Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Serija se osredotoča na rejce tigrov in upravljavce zasebnih živalskih vrtov v ZDA. Glavni protagonist je bil Joe Exiotic, upravljalec živalskega vrta v Oklahomi, ki so ga obtoževali zlorabe živali, prav tako pa je bil obsojen zaradi zarote za umor tekmice Carole Baskin. Zagovorniki pravic živali so grdega ravnanja z levi in drugimi divjimi živalmi obtožili tudi Antla. Zaradi mučenja živali in trgovine z divjimi živalmi je bil leta 2020 v Virginiji tudi dejansko obtožen.

"Primerno je, da je 'Doc' Antle, po dolgih letih zaklepanja ogroženih živali v kletke, pristane za zapahi," je dejala Debbie Metzler, pomočnica direktorja Petinega oddelka organov pregona za živali v ujetništvu.