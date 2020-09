Edina avstralska novinarja po zaslišanju zapustila Kitajsko

Avstralska javna radiotelevizija ABC in časnik Australian Financial Review sta sporočila, da sta se trenutno edina avstralska novinarja na Kitajskem, vrnila v Avstralijo zaradi izrednega diplomatskega dogodka. Pred odhodom iz države so kita j ske oblasti zaslišale pekinškega dopisniku ABC Billa Birtlesa in šanghajskega dopisnika časnika Australian Financial Review Mike Smitha .

Avstralski diplomati so vodstvu televizije ABC minuli teden svetovali, naj Birtles čim prej zapusti Kitajsko. Delodajalec mu je nato rezerviral letalsko karto in bi moral Peking zapustiti v četrtek. Toda, kitajske oblasti so ga prehitele in sedem policistov se je v sredo sredi noči pojavilo v njegovem stanovanju, kjer je imel poslovilni večer s svojimi prijatelji. Policisti so Birtlesu prepovedali, da zapusti državo in mu sporočili, da ga bodo zaslišali v povezavi z nacionalno varnostjo.

Birtles je o policijskem obisku takoj obvestil avstralski konzulat, ki mu je ponudilo zatočišče v veleposlaništvu v Pekingu. Tam se je nato skrival naslednje štiri dni. Ker so kitajske oblasti zahtevale, da ga zaslišijo, je pristal ob pogoju, da umaknejo prepoved odhoda iz države. Ob prisotnosti avstralskega veleposlanika so ga nato v nedeljo tudi zaslišali, vendar pa ga niso spraševali nič o njegovem novinarskem delu na Kitajskem.

Podobno se je zgodilo tudi v primeru šanghajskega dopisnika Smitha, ki pa se je zatekel v avstralski konzulat v Šanghaju. Kitajske oblasti so ga tam zaslišale v ponedeljek, po zaslišanju pa je nato odletel v Sydney skupaj z Birtlesom.

Birtles je po pristanku izkušnjo opisal kot vihar in dejal, da je razočaran, da je moral državo zapustiti na tak način. "Sem si pa oddahnil, ker sem nazaj v državi, kjer resnično velja vladavina prava," je dejal ob prihodu v domovino.

Uredniki časnika Australian Financial Review so vztrajali, da sta avstralska novinarja zgolj opravljala svoje običajno delo. Incident so opisali kot obžalovanja vrednega.

Avstralija med vodilnimi, ki poziva k preiskavi izvora novega koronavirusa

Nekdanji avstralski analitik za področje obveščevalnih dejavnosti James Curran je ocenil, da je ta incident nov hud udarec za odnose med Canberro in Pekingom, ki se hitro zaostrujejo.

Odnosi med državama so se v zadnjih letih, še posebej pa v zadnjih mesecih močno zaostrili. Avstralija je vodilna med državami, ki pozivajo k preiskavi izvora novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v kitajskem Wuhanu. Odnosi so zaostreni tudi na področju trgovine med državama in glede prodemokratičnega gibanja v Hongkongu.

Birtles in Smith sta sicer zadnja v vrsti tujih novinarjev, ki so jih kitajske oblasti pridržale ali pa so morali zapustiti državo. Več ameriškim novinarjem so odvzeli vizume, tako da so morali zapustiti Kitajsko.

Kitajsko zunanje ministrstvo ob tem ni obnovilo novinarskih akreditacij dopisnikom, ki delajo za ameriške medije, je v ponedeljek opozoril Klub tujih dopisnikov na Kitajskem. Na ministrstvu so navedli, da prošnje za podaljšanje akreditacij obravnavajo, kar pa na poročanje in življenje dopisnikov na Kitajskem "nikakor ne bo vplivalo".

Tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Morgan Ortagus je glede tega dejala, da Kitajska "grozi, nadleguje in izganja ameriške in druge tuje novinarje".