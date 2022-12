Edini deveterčki na svetu so se vrnili domov: 'Vsi imajo različne značaje'

Pet deklic in štirje dečki so se sicer po podatkih malijskih oblasti maja leta 2021 v 30 tednu nosečnosti rodili s carskim rezom, poroča BBC.

Deklice, imenovane Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama in Oumou in dečki, imenovani Mohammed VI, Oumar, Elhadji in Bah, so ob rojstvu tehtali med 500 grami in enim kilogramom, je za tiskovno agencijo AFP povedal Youssef Alaoui, zdravstveni direktor klinike, kjer so se rodili.

Zaradi prezgodnjega rojstva je obstajala nevarnost, da bi se pri njih pojavile zdravstvene težave, zato so prve mesece življenja preživeli v bolnišnici. Nato so jih preselili v stanovanje, kjer so bili deležni celodnevne oskrbe v kliniki Ain Borja.

Ob njihovem prvem rojstnem dnevu je oče povedal, da je vsak od njih edinstvena osebnost. "Vsi imajo različne značaje. Nekateri so tihi, drugi pa povzročajo več hrupa in veliko jokajo," pripoveduje oče.

Arby je še povedal, da so dvojčki v Maliju postali slavni in "da si jih ljudje želijo ogledati na lastne oči."