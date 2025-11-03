Edini preživel letalsko nesrečo: 'Sem najsrečnejši človek na svetu'

"To je čudež," pravi Viswashkumar Ramesh, ki je edini preživel grozljivo junijsko letalsko nesrečo, v kateri je umrlo 241 ljudi. A hkrati priznava, da trpi – tako fizično kot psihično. Vse od vrnitve domov v britanski Leicester se namreč bori s posttravmatsko stresno motnjo – kot pravi, je tako hudo, da se ne more pogovarjati niti z ženo in štiriletnim sinom. "Izgubil sem vse," pripoveduje.

Prvič po junijski nesreči letala družbe Air India, ki je iz Ahmedabada letelo v London, je javno spregovoril edini preživeli – Viswashkumar Ramesh. Vseh preostalih 241 ljudi na krovu je umrlo, tudi njegov mlajši brat Ajay, ki je sedel le nekaj sedežev stran. 39-letnik, ki se je skozi luknjo v trupu letala uspel rešiti iz gorečih razbitin, je za BBC opisal stisko, s katero se vse od takrat sooča.

Viswashkumar Ramesh FOTO: Profimedia icon-expand

Nesreča se je zgodila 12. junija letos. Letalo Boeing 787 je manj kot minuto po vzletu strmoglavilo na poseljeno območje Ahmedabada na zahodu Indije, razbitine pa so zajeli plameni. Kmalu po nesreči je po spletu zaokrožil posnetek Ramesha, kako z zgolj površinskimi poškodbami zapušča mesto tragedije, medtem ko se v ozadju vali gost dim. "Sem edini preživeli. Še vedno ne verjamem, to je čudež," pravi danes. "Izgubil sem brata. Bil je moja hrbtenica, zadnjih nekaj let me je vedno podpiral," je travmo, ki jo je dogodek pustil tudi na njegovem družinskem življenju, opisal v prvem intervjuju, odkar se je vrnil domov. "Zdaj sem sam. Samo sedim v sobi, ne pogovarjam se ne z ženo, ne s sinom."

'Trpim'

Še med okrevanjem v indijski bolnišnici je opisal, kako se mu je sploh uspelo odpeti in splaziti iz razbitin. Med zdravljenjem se je srečal tudi z indijskim premierjem Narendro Modijem. Ko so ga britanski novinarji tokrat povprašali o spominih na nesrečo, pa je odgovoril: "O tem zdaj ne morem povedati ničesar." Kot dodaja, se je dogodkov namreč "preveč boleče spominjati". "Zame je, po tej nesreči, zelo težko – fizično, psihično ... Tudi za mojo družino. Mama zadnje štiri mesece vsak dan molče sedi pred vrati. Tudi sam ne morem in ne želim z nikomer govoriti. Vse noči razmišljam, psihično trpim. Vsak dan je zelo boleč," je opisal stisko, ki jo preživljata on in njegova družina. Opisal je tudi poškodbe, ki jih je utrpel v strmoglavljenju. Pravi, da ima nenehne bolečine v nogi, rami, kolenu in hrbtu, ne more delati in voziti. "Hodim nepravilno in zelo, zelo počasi. Žena mi pri tem pomaga," dodaja. Posttravmatsko stresno motnjo so mu diagnosticirali že med zdravljenjem v Indiji, a vse od vrnitve v Združeno kraljestvo naj ne bi dobil nobene ustrezne zdravniške oskrbe, pa pravi vodja skupnosti Sanjiv Patel, ki mu nudi oporo. Ramesha opisuje kot povsem izgubljenega in strtega, pred njim pa naj bi bila še dolga pot okrevanja. Njegovi bližnji ob podpori lokalne skupnosti z vodstvom letalske družbe zdaj zahtevajo tudi sestanek – trdijo namreč, da se Air India vse od nesreče z 39-letnikom ni kaj dosti ubadala. "Družina je v krizi – duševni, fizični in finančni. To je njegovo družino uničilo. Odgovorni na najvišji ravni bi se morali srečati z žrtvami tega tragičnega dogodka, jih slišati in razumeti njihove potrebe," poudarja Patel. Air India je Rameshu in njegovi družini sicer ponudila nekakšno 'vmesno' odškodnino v višini 21.500 britanskih funtov (okoli 24.480 evrov), vendar družina ob podpori svetovalcev pravi, da to še zdaleč ni dovolj. Družinsko ribiško podjetje v mestu Diu v Indiji, ki ga je 39-letnik pred nesrečo vodil skupaj z bratom, je od takrat propadlo.

Od umrlih potnikov in članov posadke je bilo 169 indijskih državljanov, 52 je bilo Britancev, 19 pa državljanov drugih držav. Iz prvega poročila o nesreči, ki ga je julija objavil indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč, izhaja, da je bila oskrba motorjev z gorivom prekinjena le nekaj sekund po vzletu. Preiskava sicer še vedno poteka, letalska družba Air India pa je sporočila, da skrb za Ramesha in vse družine, ki jih je prizadela tragedija, "ostaja njihova absolutna prioriteta".