Edini preživeli po smrtonosni večerji: Zdela se mi je povsem normalna

50-letna Pattersonova se sooča s tremi obtožbami umora in eno obtožbo poskusa umora. Obtožena je umora Simonovih staršev, Dona in Gail Patterson , njegove tete Heather Wilkinson in poskusa umora Iana Wilkinsona, Simonovega strica in Heatherinega moža. Izrekla se je za nedolžno.

Julija 2023 je Avstralka Erin Patterson na kosilo povabila družinske prijatelje, pravzaprav sorodnike svojega odtujenega moža Simona Pattersona , in postregla pečenko Wellington z gobami. Le nekaj ur kasneje so vsi nenadoma zboleli, trije pa so nekaj dni pozneje zaradi hude zastrupitve tudi umrli. Preživel je le (takrat 68-letni) Ian Wilkinson .

Pattersonova jim je rekla, da ne potrebuje pomoči pri pripravi hrane

Dona in Gail sta Heather in Iana pobrala 30 minut preden so prispeli k Pattersonovi. Heather je opazila, da Simonovega vozila ni, Dona in Gail pa sta pojasnila, da ga ne bo. Pattersonova jih je pričakala zunaj, nato pa jim razkazala kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo novozgrajene hiše. Heather in Gail sta si ogledali še shrambo, a je Wilkinson dobil občutek, da to Pattersonovi ni bilo najbolj po godu, zato sta z Donom ostala pri jedilni mizi.

Heather in Gail sta Pattersonovo vprašali tudi, ali potrebuje pomoč pri strežbi, a je rekla, da ne. Wilkinson je opazil, da so na mizi štirje veliki sivi krožniki in manjši krožnik "oranžno rjave" barve. Na vsakem krožniku je bila pečenka Wellington s stročjim fižolom in pire krompirjem. Po tem, ko so pojedli, je Pattersonova oznanila, da ima raka.

"Rekla je, da jo zelo skrbi, da je zelo resno, smrtno nevarno in da jo je strah povedati otrokoma. Prosila nas je za nasvet in mnenje, ali naj jima sploh pove," je pojasnjeval in dodal, da se mu je zdelo, da je bil to razlog, da jih je povabila na kosilo. Nato se je nenadoma domov vrnil eden od njenih otrok s prijateljem, zato so pogovor zaključili.

Wilkinson je predlagal, da molijo za Pattersonovo in boga prosil za blagoslov, da bo Erin dobila potrebno zdravljenje in da bo z otroki vse v redu.