Edini preživeli terorist v napadu na Pariz obsojen na dosmrtno ječo

Redko se teroristi znajdejo pred roko pravice, največkrat so namreč ubiti v samomorilskih napadih. Tudi v tistem v Parizu novembra 2015 je bilo tako. Od skupno 20 teroristov je preživel samo Salah Abdeslam, ki je danes na sodišču v Parizu dočakal sodni epilog. Obsojen je na dosmrtni zapor.

Abdeslam se je pred izrekom sodbe na sodišču do zadnjega branil, da ni niti terorist niti morilec in da so vsi očitki zoper njega "nepravični". Med sojenjem je trdil tudi, da se je v zadnjem hipu odločil, da v napadu svojega samomorilskega jopiča ne bo sprožil in da ga je predčasno slekel v pariškem predmestju. A vse to mu ni pomagalo: preiskovalci so namreč ugotovili in sodišču tudi predložili dokaze, da je bil samomorilni jopič pokvarjen in je v napadih zato zatajil.

Sojenje se je začelo 8. septembra lani, kot vrhunec šestletne mednarodne preiskave, katere ugotovitve obsegajo več kot milijon strani.

Do niza usklajenih islamističnih terorističnih napadov je prišlo 13. novembra v Parizu in njegovem severnem predmestju Saint-Denis.

Prva skupina napadalcev je napad izvedla pred stadionom Stade de France med mednarodno nogometno tekmo, potem ko jim ni uspelo vstopiti na stadion. Druga skupina napadalcev pa je streljala na polne kavarne in restavracije v Parizu, pri čemer se je eden od njih tudi razstrelil. Tretja skupina je medtem s strelnim orožjem napadla obiskovalce koncerta skupine Eagles Of Death Metal v gledališču Bataclan, ki se ga je udeležilo 1500 ljudi.