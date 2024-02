'Edvard Kardelj, zadnji evropejski utopist'

Edvard Kardelj, ki ga poznamo tudi pod psevdonimi Bevc, Sperans in Krištof, je igral izjemno vlogo v času pred drugo svetovno vojno, še posebej pa po drugi svetovni vojni. Pot glavnega arhitekta teorije socialističnega samoupravljanja, ki je pozneje služila kot osnova političnega in ekonomskega sistema v Jugoslaviji, ni bila vedno začrtana v politiki. Prej nasprotno, želel je biti učitelj, a mu ta služba očitno ni bila usojena.

Dejstvo je, da je bil Kardelj kontroverzna in kompleksna osebnost, pojasnjuje slovenski zgodovinar Jože Pirjevec. "Od rojstva je imel dva problema. Prvi je, da se je rodil s pohabljeno nogo, in to seveda v psihi vsakega pusti neke posledice. Drugi pa je, da je bila njegova družina revna in tako ni mogel nadaljevati študija na univerzi, temveč je dokončal učiteljišče, kar mu je pustilo nek občutek manjvrednosti. Njegova velika želja ni bila, da postane politik, temveč univerzitetni profesor in to mu ni nikoli uspelo."

V prvi polovici tridesetih let so ga v Ljubljani aretirali in peljali v zloglasni zapor Glavnjača, kjer so ga mučili. "Takrat sem se naučil sovražiti, je rekel Kardelj. To je bila izkušnja, ki je po mojem mnenju pustila globoko sled v njegovi psihi. Vse te izkušnje so ga utrdile, ampak tudi zaostrile," razlaga Pirjevec.

"Nisem našel nobenega Slovenca, ki bi bil tako zmožen analizirati razmere, v katerih je živel in jih opisati, prikazati. Je pa treba opozoriti še na eno dejstvo njegovega značaja, in to je, da je bil v določenem smislu skrajnež," pove Pirjevec. Vendar, nadaljuje, ga je do tega pripeljala njegova življenjska izkušnja. Razmere so bile v tistem času neznosne, socialno popolnoma nepravične in so bili večinoma vsi mladi ljudje, idealisti njegove generacije, tudi skrajneži. Mladi ljudje, ki so si želeli spremeniti svet, so tako postali marksisti in se zaljubili v sovjetsko Rusijo.

Med svojim življenjem v Moskvi, med letoma 1935 in 1937, je bil priča stalinizmu. Videl je, kako deluje, ampak to ga ni prepričalo ali pripeljalo do tega, da bi razmislil o režimu in kako se je ta spreobrnil v teror. Stalin takrat ni prizanesel nikomur, partijski voditelji, državni uradniki, sčasoma tudi Rdeča armada, vsi so bili žrtev njegove paranoje. Čeprav je bil Kardelj temu priča, je ostal veren komunist, prepričan, da je v Jugoslaviji drugače.