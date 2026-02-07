Egipčanske mumije pod drobnogledom sodobne medicine

Raziskovalna ekipa z Univerze v južni Kaliforniji (USC) je s pomočjo visoko ločljivih CT-naprav in medicinskih 3D-tiskalnikov opravila neinvaziven pregled dveh staroegipčanskih mumij. Cilj raziskave je bil po poročanju The New York Times enak kot pri sodobnih bolnikih: prepoznati bolezni, poškodbe in sledi zdravljenja, ne da bi poškodovali ostanke.

CT-skenerji so ustvarili izjemno natančne tridimenzionalne digitalne modele, sestavljene iz stotin tankih rezin. Ekipa je nato natisnila realistične kopije kosti, kot so lobanja, hrbtenica in kolki, kar je omogočilo podrobno analizo brez fizičnega posega v mumiji.

Prvi je bil Nes-Hor, duhovnik v Minovem templju, katerega telo je bilo zavito v laneni prt. Živel je približno do 60. leta in umrl okoli leta 190 pr. n. št. Ugotovili so, da je imel močno obrabljen kolk, kar mu je najverjetneje povzročalo izrazito šepanje. Takšne ugotovitve kažejo, da so se tudi ljudje v antiki soočali s podobnimi zdravstvenimi težavami kot danes.