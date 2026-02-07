Naslovnica
Tujina

Egipčanske mumije pod drobnogledom sodobne medicine

Los Angeles, 07. 02. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Nes-Min

Čeprav stari več kot dva tisoč let, sta egipčanski mumiji Nes-Hor in Nes-Min doživeli pregled z najsodobnejšo medicinsko tehnologijo 21. stoletja. Raziskovalci so z virtualnimi obdukcijami razkrili presenetljive podrobnosti o njunem zdravju, poškodbah in vsakdanjih bolečinah ter ju približali sodobnemu razumevanju človeškega telesa.

Raziskovalna ekipa z Univerze v južni Kaliforniji (USC) je s pomočjo visoko ločljivih CT-naprav in medicinskih 3D-tiskalnikov opravila neinvaziven pregled dveh staroegipčanskih mumij. Cilj raziskave je bil po poročanju The New York Times enak kot pri sodobnih bolnikih: prepoznati bolezni, poškodbe in sledi zdravljenja, ne da bi poškodovali ostanke.

CT-skenerji so ustvarili izjemno natančne tridimenzionalne digitalne modele, sestavljene iz stotin tankih rezin. Ekipa je nato natisnila realistične kopije kosti, kot so lobanja, hrbtenica in kolki, kar je omogočilo podrobno analizo brez fizičnega posega v mumiji.

Prvi je bil Nes-Hor, duhovnik v Minovem templju, katerega telo je bilo zavito v laneni prt. Živel je približno do 60. leta in umrl okoli leta 190 pr. n. št. Ugotovili so, da je imel močno obrabljen kolk, kar mu je najverjetneje povzročalo izrazito šepanje. Takšne ugotovitve kažejo, da so se tudi ljudje v antiki soočali s podobnimi zdravstvenimi težavami kot danes.

Nes-Hor in Nes-Min
Nes-Hor in Nes-Min
FOTO: Profimedia

Sledil je Nes-Min, ogrnjen v mrežasto oblačilo s prameni živahnih perlic. Verjetno je dočakal 40 let in umrl okoli leta 330 pr. n. št. Pri njem so raziskovalci potrdili stare, zaceljene zlome reber, kar kaže na preživeto poškodbo ali napad. Posebej zanimiva je bila ugotovitev možnih kirurških posegov na hrbtenici, kar bi pomenilo izjemno redek primer zgodnje oblike operacije. Prejšnje domneve o smrti zaradi zobnega abscesa nove analize niso potrdile.

Poleg kosti so s 3D-tiskanjem reproducirali tudi predmete iz sarkofaga, kot so okrasni hrošči in sponke za povoje. To raziskovalcem omogoča varno rokovanje brez tveganja poškodb. Presenetljiva je bila tudi ohranjenost mehkih tkiv obraza, vključno z očmi in ustnicami, kar daje mumijam presenetljivo človeški videz.

Po besedah antropologinje Diane Perlov The New York Timesu bodo te rekonstrukcije razstavljene v kalifornijskem centru znanosti, kjer bodo obiskovalcem pomagale videti mumije ne kot eksotične predmete, temveč kot ljudi z resničnimi bolečinami in življenjskimi zgodbami. Namen projekta je pogledati pod plasti povojev in znanosti ter znova odkriti človeka, ki je imel svoje težave.

mumije CT 3D-tisk virtualna obdukcija Egipt

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
07. 02. 2026 16.49
Bla bla bla
Odgovori
0 0
Watch-Man X
07. 02. 2026 16.11
Demoni so bili ki so se bali posmrtne sodbe...Danes nam ta elita še zmeraj vlada..
Odgovori
+2
2 0
tron3
07. 02. 2026 16.07
He, he..... sodobna medicina, ki počasi in sigurno mori narode, zadnji njihov izdelek je bila teta koronca - cepiva!!! Drgač bi Vam postavu vprašanje, ali so tako opevana slovenska gradbena podjetja, ki so vsem poznana po strokovnosti in kvalitetnem delu, skupaj sposobna postaviti piramido oziroma tempelj
Odgovori
+2
3 1
YouRangMyLord
07. 02. 2026 15.52
Najs....
Odgovori
+2
2 0
