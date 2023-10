Egipt bo Rafo odprl za 20 humanitarnih tovornjakov

Ameriški predsednik Joe Biden je na poti domov iz Izraela novinarjem na letalu Air Force One povedal, da sta se z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dogovorila, da bo Egipt dovolil vstop 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. To je potem potrdila tudi egiptovska vlada. Biden je dejal, da je zdaj vse odvisno od Hamasa: "Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo," je dejal. Pomoč naj bi šla v Gazo najpozneje v petek, ker je treba najprej popraviti cesto. Dovoljenje pa omenja goriva za generatorje, ki ga nujno potrebujejo bolnišnice.

"Predsednika Abdel Fatah al Sisi in Joe Biden sta se dogovorila o dostavi bistvene humanitarne pomoči v Gazo preko mejnega prehoda Rafa," je sporočil tiskovni predstavnik egiptovskega predsednika. "Sisi si zasluži pohvalo, ker je bil povsem kooperativen, tako kot Netanjahu," je Biden novinarjem pojasnil med vračanjem z obiska v Izraelu. Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je že prej potrdil, da po prošnji Bidna ne bodo ovirali dostave hrane, zdravil in vode iz Egipta, dokler bo to omejeno na civiliste v južnem delu Gaze in ne bo prišlo do pripadnikov Hamasa. Izjava pa ne omenja goriva za generatorje, ki ga nujno potrebujejo bolnišnice, poročajo ameriški mediji.

"Izrael je bil hudo oškodovan, vendar ima sedaj priložnost, da olajša trpljenje ljudi, ki nimajo kam in to mora storiti. Če imaš priložnost, da olajšaš trpljenje, jo moraš izkoristiti," je dejal Biden in dodal, da so se s tem strinjali vsi sogovorniki, s katerimi je bil v stiku v času obiska Izraela. Kot pravi, je zdaj vse odvisno od Hamasa: "Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo," je dejal. Pomoč bi naj šla v Gazo najpozneje v petek, ker je treba najprej popraviti cesto, je dodal Biden.

icon-expand Tovornjaki s humanitarno pomočjo pred Rafo. FOTO: AP

Na stotine tovornjakov s humanitarno pomočjo že ves teden čaka na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa, edinega mejnega prehoda z območjem Gaze, ki ga ne nadzira Izrael, saj jim ne dovolijo vstopa v palestinsko enklavo. Na palestinski strani prehoda medtem čaka na tisoče ljudi, ki upajo na izhod iz oblegane enklave. "Razvoj dogodkov na terenu in večkratno izraelsko bombardiranje palestinske strani prehoda sta preprečila njegovo delovanje," je glede razlogov, da je mejni prehod Rafa ostajal zaprt, pred dogovorom z Bidnom opozoril Sisi.

icon-expand Pogled na Rafo iz zraka. FOTO: AP

Medtem se humanitarna kriza v Gazi, kjer je zaradi popolne izraelske blokade ujetih dva milijona Palestincev, poglablja.

Slovenska karitas se pridružuje klicu na pomoč Karitas na Bližnjem vzhodu in začenja z akcijo zbiranja sredstev: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 865 Namen: Za Bližnji vzhod Prispevate lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom CLOVEK5 in CLOVEK10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov za pomoč.

Vsaka sekunda čakanja na medicinsko pomoč pomeni izgubo življenj Da razmere na območju Gaze uhajajo izpod nadzora, je opozoril tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po torkovem napadu na bolnišnico na severu Gaze, v katerem je po navedbah palestinske strani umrlo več sto ljudi, je pozval k ustavitvi nasilja na vseh straneh. "Vsako sekundo čakanja na medicinsko pomoč izgubljamo življenja," je zapisal in dodal: "Potrebujemo takojšen dostop, da lahko začnemo dostavljati zaloge, ki rešujejo življenja."

Glede napada na bolnišnico v Gazi – za kar Palestinci krivijo Izrael, ta pa spodletelo izstrelitev teroristične rakete – pa je Biden dejal, da razume zakaj so v regiji skeptični do izraelskih trditev.

"Takih stvari ne govorim, če nisem prepričan v verodostojnost vira, ampak naše obrambno ministrstvo mi pravi, da je zelo neverjetno, da bi napad izvedel Izrael," je dejal ameriški predsednik. Napad še vedno preiskujejo, raketa pa je zadela parkirišče pred bolnišnico, njeno poslopje in okolico pa je za zatočišče uporabljajo na stotine civilistov. Izrael je blokiral Gazo kmalu potem, ko so pripadniki Hamasa 7. oktobra izvedli napad na razne cilje po Izraelu in pobili 1400 ljudi, okrog 200 pa jih odvlekli v Gazo za talce. V pričakovanju ofenzive na Gazo je Izrael med zračnimi napadi, ki so doslej po palestinskih virih zahtevali najmanj 3500 življenj, prebivalcem severnega dela enklave naročil, naj se umaknejo na jug.

icon-expand Rafa, mejni prehod med Egiptom in Gazo FOTO: AP

Številni so se umaknili, vendar pa meja z Egiptom ostaja zaprta, v Gazi pa primanjkuje hrane, vode, zdravil in drugih potrebščin. Egipt pojasnil, zakaj noče premestitve Palestincev tja Al Sisi je poudaril tudi, da nasprotuje množičnemu preseljevanju Palestincev iz Gaze v Egipt. Opozarja namreč na nevarnost "podobnega preseljevanja z Zahodnega brega v Jordanijo".

icon-expand Po začetku izraelskih zračnih napadov skuša iz Palestine zbežati na tisoče ljudi, vendar meja zanje ostaja zaprta. FOTO: AP