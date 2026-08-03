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Egipt stresel močnejši potres: 'Kot bi odjeknila eksplozija'

Kairo, 03. 08. 2026 07.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Potres v Egiptu

Prebivalce Egipta je v zgodnjih jutranjih urah prebudilo močno tresenje tal. Območje je namreč prizadel potres z magnitudo 5,5. "Kot bi odjeknila eksplozija," je trenutek potresa opisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa je poudaril, da je bilo tresenje izjemno silovito. Državni organi sicer o škodi ali poškodbah po potresu za zdaj ne poročajo, so pa bili zaradi njega v pripravljenosti urgentni centri po vsej državi.

Po meritvah egiptovskega Nacionalnega raziskovalnega inštituta za astronomijo in geofiziko je imel potres, ki je okoli 2. ure zjutraj stresel območje Sueškega prekopa, magnitudo 5,5. Evropski mediteranski center sicer poroča o moči 5,2. Epicenter je bil 38 kilometrov severno od Sueza ter na globini 10 kilometrov.

"Spal sem v postelji, ko se je začela ta močno tresti, vrata omare pa so začela loputati," je trenutek, ko ga je iz spanja prebudil močnejši potres, na spletu zapisal eden od prebivalcev na prizadetem območju. Številni so ob tem poudarili tudi, da jih je bilo med potresom zelo strah. "Kot bi odjeknila eksplozija," je zapisal eden med njimi.

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Čeprav je tresenje povzročilo strah med številnimi prebivalci, zlasti ker je do tresenja prišlo, ko je večina ljudi spala, je bilo prvo uradno sporočilo pomirjujoče. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so zdravstvene razmere ostale stabilne in da do njihove izjave niso zabeležili nobenih poškodb, povezanih s potresom.

Po potresu so bili sicer v stanju pripravljenosti vsi urgentni centri po državi, bolnišnice in reševalna vozila, poroča portal Egypt Today.

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