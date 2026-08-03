Egipt stresel močnejši potres: 'Kot bi odjeknila eksplozija'

Po meritvah egiptovskega Nacionalnega raziskovalnega inštituta za astronomijo in geofiziko je imel potres, ki je okoli 2. ure zjutraj stresel območje Sueškega prekopa, magnitudo 5,5. Evropski mediteranski center sicer poroča o moči 5,2. Epicenter je bil 38 kilometrov severno od Sueza ter na globini 10 kilometrov.

"Spal sem v postelji, ko se je začela ta močno tresti, vrata omare pa so začela loputati," je trenutek, ko ga je iz spanja prebudil močnejši potres, na spletu zapisal eden od prebivalcev na prizadetem območju. Številni so ob tem poudarili tudi, da jih je bilo med potresom zelo strah. "Kot bi odjeknila eksplozija," je zapisal eden med njimi.