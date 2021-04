Egipt zasegel Ever Given zaradi zavrnitve plačila odškodnine

General-poročnik Osama Rabei , ki vodi oblast Sueškega prekopa, je za egiptovsko državno televizijo dejal: "Plovilo je zdaj uradno zaseženo. Nočejo plačati ničesar." Odškodnina vključuje reševanje, stroške ustavljenega prometa v kanalu in izgubljene tranzitne pristojbine za teden, ko je Ever Given blokiral kanal, so potrdile oblasti.

Egipt je zaradi finančnega spora z lastniki velikega tovornega plovila Ever Given, ki je prejšnji mesec blokiralo Sueški prekop, omenjeno ladjo zaplenil. Ladja za prevoz kontejnerjev ne bo smela zapustiti države, dokler japonski lastnik Shoei Kisen Kaisha Ltd ne bo poravnal odškodnine, so sporočili organi, ki upravljajo plovno pot. Koliko denarja zahtevajo, niso povedali, vendar je sodni uradnik dejal, da zahtevajo najmanj 750 milijonov evrov.

Ladja Ever Given blokirala Sueški prekop

Ukaz o zaplembi plovila je v ponedeljek izdalo sodišče v mestu Ismailia v Sueškem prekopu, posadko plovila pa so o tem obvestili v torek. Tožilci v Ismailii so prav tako začeli ločeno preiskavo o tem, kaj je privedlo do tega, da je Ever Given nasedel.

Kot je znano, je ladja pod zastavo Paname 23. marca nasedla v ozkem kanalu, ki deli celinsko Afriko od azijskega Sinajskega polotoka. 29. marca so reševalne ekipe rešile Ever Given in končale krizo, ki je blokirala eno najpomembnejših vodnih poti na svetu in ustavila milijarde evrov na dan v pomorskem prometu. Šestdnevna zaustavitev brez primere, ki je sprožila strah pred daljšimi zamudami, pomanjkanjem blaga in naraščajočimi stroški za potrošnike, je še bolj obremenila ladijsko industrijo, ki je že bila pod pritiskom pandemije koronavirusa.

Rabie je državni televiziji povedal, da kanalske oblasti niso storile ničesar narobe. Na vprašanje, ali je lastnik ladje kriv, je odgovoril: "Seveda, ja."Rabie je dejal še, da je zaključek preiskave pričakovati v četrtek. Lastnik plovila dogajanja ni komentiral.