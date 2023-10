Hamas razglasil mobilizacijo, silovito bombardiranje Gaze, kopenski spopadi

Vodstvo palestinskega gibanja Hamas je medtem sporočilo, da je Izrael danes prekinil komunikacije in večino internetnih povezav v enklavi. Ocenilo je, da gre za ukrep z namenom "izvajanja pobojev". V sporočilu za javnost so pozvali prebivalce Gaze k mobilizaciji. "Prekinitev komunikacij in interneta z območja Gaze ter stopnjevanje bombardiranja stanovanjskih sosesk po kopnem, morju in zraku; opozarja na namero okupatorjev, da izvedejo več genocid stran od oči sveta. Washington in ostale zahodne vlade, ki okupacijo podpirajo, smatramo za v celoti odgovorne za vrsto gnusnih pokolov in njihove posledice. Pozivamo arabske in islamske države ter mednarodno skupnost, da prevzamejo odgovornost in nemudoma ukrepajo, da ustavijo zločine in vrsto pobojev nad našimi ljudmi. Svoje ljudi, kjer koli se nahajajo - na Zahodnem bregu, v Jeruzalemu in v diaspori - ter vse svobodne ljudi sveta pozivamo, naj se mobilizirajo v podporo Gazi in ustavijo agresijo in vojno za iztrebljanje civilistov," so zapisali v izjavi.

Hamas je medtem proti Izraelu sprožil več "povračilnih" raketnih napadov.

Izraelski in arabski mediji ter ruski TASS poročajo, da se je kopenska operacija na območju Gaze začela. Poročajo o silovitih spopadih na severnih vstopih v enklavo. Iz mejnih območji prihajajo informacije o premikih oklepnih enot izraelske vojske. IDF je prebivalce, ki živijo na severu enklave, pozvala naj se umaknejo na jug, saj da bo razširila kopenske operacije na območju Gaze. "Po seriji napadov v zadnjih dneh kopenske sile nocoj širijo kopensko operacijo," je v televizijskem nagovoru sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari in dodal, da bodo izraelske sile nadaljevale z obstreljevanjem Gaze. The Times of Israel poroča, da se kopenske sile, vključno s tanki, nahajajo na območju enklave ter da potekajo "siloviti spopadi".