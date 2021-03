EIB: Za Evropejce najmočnejše orožje v podnebnem boju sprememba navad

Na Kitajskem in v ZDA pa več ljudi meni, da bodo v podnebnem boju ključne inovacije; na Kitajskem je takšnih 35 odstotkov vprašanih, v ZDA pa 34 odstotkov. Da lahko človek največ naredi s spremembo navad, meni 32 odstotkov Kitajcev in 31 odstotkov Američanov, so rezultate povzeli v EIB.

V tretji raziskavi Evropske investicijske banke (EIB), v kateri so preverjali pogled ljudi na boj s podnebnimi spremembami, je 39 odstotkov Evropejcev ocenilo, da je najboljše orodje v boju proti podnebnim spremembam radikalna sprememba posameznikovega vedenja, 29 odstotkov pa jih stavi na tehnološke inovacije.

Da je radikalna sprememba naših navad najboljše orožje v boju proti podnebnim spremembam, meni 39 odstotkov Evropejcev, 32 odstotkov Kitajcev in 31 odstotkov Američanov.

Raziskava je tudi pokazala, da 36 odstotkov Evropejcev in Američanov med drugim rešitev vidi tudi v delu od doma, s čimer bi zmanjšali promet in posledično izpuste.

Ne glede na celino je bil energetski sektor prepoznan kot ključen v boju s podnebnimi spremembami. Gre za skupen poziv, da se v ospredje postavi obnovljive vire energije, so zapisali v EIB. Za to se je zavzelo 49 odstotkov Evropejcev in Kitajcev ter 47 odstotkov Američanov.

Kot je strnil podpredsednik EIB Ambroise Fayolle, ljudje pošiljajo jasno sporočilo: "Trdno verjamejo v moč svojih dejanj pri spopadanju s podnebnimi spremembami." Spomnil je, da EIB že vrsto let spodbuja prehod v zeleno prihodnost, a dodal, da je veliko dela še ostalo. "Drastično moramo povečati in pospešiti svoje napore ter odkrivati drugačne in inovativne rešitve, da ljudem pomagamo na poti v trajnostno prihodnost," je dodal.

Raziskavo je EIB izvedla s pomočjo raziskovalne hiše BVA, v njej pa je med 5. oktobrom in 2. novembrom lani sodelovalo več kot 30.000 udeležencev iz 30 držav.