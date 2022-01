Priznanje jedrske energije za zeleno: Avstrija grozi s tožbo, nasprotujejo tudi Nemci

Podobno so kritični v Nemčiji, kjer nameravajo do konca letošnjega leta ugasniti vse še obstoječe jedrske elektrarne. Nemški minister za gospodarstvo in podnebno politiko Robert Habeck je v soboto ocenil, da predlagana taksonomija pomeni razvodenitev trajnosti. " Ne vidimo podpore novim predlogom," je dodal.

V Italiji pa je Matteo Salvini vodja desne Lige, ki je del vladne koalicije, pozdravil predlog komisije in predlagal referendum o vrnitvi k jedrski energiji. "Liga je pripravljena zbirati podpore za referendum, ki bo našo državo vodil v prihodnost in energetsko neodvisnost, ki bo varna in čista," je tvitnil danes.

Prepričana je, da bi jedrska energija lahko vodila v uničujoče okoljske katastrofe, za seboj pa pustila velike količine nevarnih radioaktivnih odpadkov. Ravno zaradi tega pa po njenem mnenju to ne more biti trajnostno.

Druge stranke, med njimi Gibanje pet zvezd, jedrsko energijo zavračajo. Italijo jo je ukinila v poznih 80. letih preteklega stoletja, po jedrski nesreči v Černobilu. Na referendumu leta 2011 so Italijani zavrnili vrnitev jedrske energije.

Kritiko predlogov so medtem izrazili še pri okoljski organizaciji Greenpeace in Svetovnem skladu za naravo (WWF). "Podjetja, ki onesnažujejo, bodo srečna, da bodo imela potrdilo EU za privabljanje denarja in da še naprej uničujejo planet z uporabo fosilnega plina in proizvajanjem radioaktivnih odpadkov. Promoviranje teh strupenih in dragih oblik energije za prihajajoča desetletja je prava grožnjo evropski energetski tranziciji," je dejala programska vodja Greenpeace EU Magda Stoczkiewicz.

Matthias Kopp iz WWF Nemčija pa je posvaril, da so iz posvetovanj pred oblikovanjem predloga izključili več kritičnih glasov. S predlogom pa Evropska komisija ogroža svoj Zeleni dogovor, je dodal.

Več držav, med njimi Francija in Poljska, že dlje zagovarja, da je treba jedrsko energijo vključiti v taksonomijo, saj da gre za ključno nizkoogljično tehnologijo, ki bo omogočila energetsko varnost v času tranzicije EU v obnovljive vire energije.

Evropska komisija je v petek v osnutku predloga označila pridobivanje energije v jedrskih elektrarnah in z zemeljskim plinom pod določenimi pogoji kot zeleno dejavnost oz. trajnostno naložbo. Gre za oznako v okviru dolgo pričakovanega skupnega evropskega sistema klasifikacije, ki naj bi spodbudil naložbe v trajnostno rast in doseganje podnebne nevtralnosti.

EU je politični dogovor o vzpostavitvi tega sistema oziroma taksonomije, s katero želi spodbuditi zasebne naložbe v trajnostno rast ter prispevati k podnebno nevtralnemu gospodarstvu in doseganju drugih okoljskih ciljev, dosegla že konec leta 2019. Po prvotnih načrtih naj bi bil vzpostavljen v letih 2020 in 2021, a so se stvari zavlekle.