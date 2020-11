EK: Pravilo vladavine prava je primerno. Poljska in Madžarska: Vsiljujete nam mnenje večine

Ursula von der Leyen se ne strinja z argumenti Madžarske in Poljske.

Von der Leynova je jasno dejala, da naj Madžarska in Poljska, če menita, da je uvedba kriterija nezakonita, pravico poiščeta na sodišču Evropske unije - namesto, da zadržujeta izplačila evropskih sredstev, s tem pa v neprijeten položaj postavljata celotno povezavo.

Vladi obeh držav se sicer vidita kot branika evropskih vrednost pred napadom "levičarske ideologije", medtem ko v Bruslju menijo, da tamkajšnji politiki z avtokratskimi težnjami želijo sistem postaviti tako, da bodo lahko omejevali svoboščine in si privoščili korupcijo ter druge načine delovanja, ki niso v skladu s temeljnimi vrednotami EU.

Pa seveda mu. Poljska in Madžarska, ki se z Brusljem zaradi različnih političnih pogledov redno zapletata v besedne spore, sta namreč prepričani, da je mehanizem namenjen kaznovanju prav takšnih držav, kot sta Poljska in Madžarska.

Dejala je, da je kriterij spoštovanja vladavine prava "primeren, sorazmeren in nujen". "In težko si je predstavljati, da bi takšnemu kriteriju kdor koli ugovarjal," je dodala.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru v Evropskem parlamentu zelo odločno nastopila proti pomislekom Madžarske in Poljske, ki blokirata nujno potrebna evropska sredstva.

Debata je bila sicer precej pestra. Evropski poslanci večinoma vztrajajo pri mehanizmu vladavine prava. Vodja liberalcev Dacian Ciolos je dejal, da je "Evropa je postala talka dveh nekdanjih komunističnih držav."

Tudi slovenska evroposlanka Tanja Fajon je ravnanje obeh držav ocenila kot neodgovorno. "Unija ne potrebuje solističnih izpadov in nekih lažnih odrešenikov, kot je slovenski premier Janez Janša," je dejala ter pozvala k jasnemu signalu ljudem, da je unija sposobna okrevati.

Da akcije Madžarske in Poljske ne podpirajo, je spet poudaril vodja skupine poslancev EPP, torej politične družine, ki ji pripada tudi Viktor Orban. "Zdaj ni čas za strankarske spore in nacionalne egiozme, saj moramo ukrepati," je dejal Manfred Weber.

Na drugi strani pa je Poljakinja Beata Szydlo prepričana, da spoštovanje vladavine prava ne more biti pogoj za izplačila. "Ne morete manjšini vsiljevati mnenja večine," se je obregnila ob idejo in dejala, da ima vseh 27 članic povezave svoje občutljive točke in interese.

Vpletene strani tako še naprej ostajajo vsaka na svojem bregu, analitiki pa menijo, da je EU pred zelo velikim izzivom.