Ekipa RTL Detektor dobitnik prestižne nagrade SoMo borac

Gre za razburljivo preiskovalno poročanje z ekipo strokovnjakov, ki med televizijskimi debatami v istem času preverjajo verodostojnost političnih izjav. Gledalci so med tem časom torej spremljali analize in dobili malce širši kontekst o tem, ali politiki sploh govorijo resnico ali pa je treba njihove trditve jemati s kančkom previdnosti. In gledalci so lahko do teh informacij postopali povsem preprosto, na televizijskih ekranih se je namreč izpisala QR koda, ki so jo skenirali in odprla se jim je vsebina.

Predsednica uprave RTL Hrvaška, Stella Litou, je ob tem dejala, da je izjemno ponosna in hvaležna, da dela z ekipo, ki dela spremembe na področju novinarstva. "Njihova strast in predanost resnici sta nedvoumni. Neodvisno, dejansko novinarstvo je hrbtenica našega podjetja in hvaležna sem za priznanje, ki smo ga nocoj prejeli," je poudarila.

"RTL Detektor je pionirski projekt, ki združuje digitalne tehnologije s tradicionalnim televizijskim formatom. Postavili smo nove standarde in dokazali neverjetno moč dopolnjevanja digitalnega in televizije. Vsak član pa je prispeval z izjemnim znanjem, kreativnostjo in profesionalnostjo," je poudarila glavna urednica portala Ines Čović-Pavišić.

Projekt in izvedbo je pohvalil tudi Matej Lončarić, direktor digitalnega poslovanja pri CME Adria in predsednik Hrvaškega združenja digitalnih založnikov. "Samo ekipa predanih in motiviranih ljudi, kot je ta, lahko ustvari produkt, ki usmerja politike, da govorijo manj neresnic in več resnice. To je resnično novinarstvo in naša strategija dejstev brez kompromisov."

Da si je ekipa RTL Detektor to prestižno nagrado zaslužila s predanim delom in s tem postavila še višji standard odgovornosti politikov, je prepričan tudi vodja digitalnih vsebin pri CME Adria in urednik 24ur.com, Jure Tepina. "Naši uporabniki so lahko prepričani, da bo ekipa RTL Detektorja še naprej preverjala resničnost trditev tistih, ki odločajo o naši prihodnosti."