Ekipa WHO obiskala sever Gaze: Otroci umirajo zaradi lakote

Ekipa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je obiskala bolnišnici Kamal Advane in Al Avda na severu območja Gaze, ki je večinoma odrezan od pomoči, in zbrala informacije o hudi podhranjenosti in stradanju otrok, je na družbenem omrežju X opozoril vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Huda stopnja podhranjenosti, otroci, ki umirajo od lakote, resno pomanjkanje goriva, hrane in medicinskega materiala, uničene bolnišnične stavbe," je orisal ugotovitve ekipe WHO na severu Gaze. "To je prvi obisk od začetka oktobra 2023, kljub našim prizadevanjem za reden dostop do severnega območja Gaze," je opozoril. Kot je izpostavil, so razmere v bolnišnici Al-Awda še posebej grozljive, saj je ena od zgradb uničena.